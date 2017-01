Rencontre avec l’historien et journaliste Zahir Ihaddadène : l’éveil des consciences

Une figure éminente du journalisme algérien et chercheur en histoire, Zahir Ihaddadène, a partagé hier, à la librairie Chaib Dzair à Alger, sa longue expérience avec une assistance vivement intéressée, composée d’auteurs, de chercheurs et d’anciens journalistes.

En cette occasion, le doyen de la presse a tenu à préciser que la déontologie est personnelle, car elle tient compte de l’éducation de l’homme et de sa formation et pas uniquement de son encadrement. Dans le cadre des activités organisées par les éditions ANEP, M. Zahir Ihaddaden a eu à présenter son ouvrage intitulé Histoire de la presse indigène en Algérie. Au début, le conférencier a évoqué son frère cadet, Abdelhafid, un optimiste et un esprit ouvert. Il évoqua ce frère avec une forte émotion. Zahir Ihaddaden a rappelé que son frère a fait ses études à Sétif, mais hélas n’a pas eu son Bac, ce qui ne l’a pas empêché de continuer ses études en France dans la spécialité arts et métiers. Il a parlé aussi de Mohamed Chérif Sahli, qu’il qualifia d’

« immense». C’est un philosophe de formation qui devint historien par patriotisme, journaliste par vocation et écrivain par devoir. Il rappellera le fameux livre de cet ancien militant de la cause nationale, décédé le 4 juillet 1989 à Alger, intitulé Décoloniser l’histoire. Dans ce cadre, l’auteur Zahir Ihaddaden a insisté : «Il faut purifier et filtrer notre histoire», et il faut savoir que « des historiens français l’ont profanée. Ceux qui ont dit que l’Algérie n’a pas d’histoire. » En ce qui concerne Mahfoud Kheddache, Zahir Ihaddaden a rappelé que cet historien avait un rôle important dans les scouts et était aussi un militant de la cause nationale, ajoutant que Mahfoud Kheddache est une référence dans la recherche historique. Le débat sur l’histoire de la presse avant et après 1930 en Algérie s’était octroyé la part du lion. Au début, le conférencier a tenu à faire la distinction entre la presse indigène et la presse du nationalisme, en abordant les difficultés qui empêchaient l’information des autochtones qui étaient sous la domination de la France coloniale. Pour bien expliquer ce qu’était la presse indigène éditée en deux langues (français et arabe), il s’est référé à son ouvrage qui retrace l’histoire de la presse indigène en Algérie, des origines jusqu’à 1930. Le conférencier a rappelé que les journaux appelés «indigènes» restent pour les chercheurs une source importante qui permet de suivre aussi bien l’ordre chronologique des événements que de saisir leur interprétation.

Pour Zahir Ihaddaden, les journaux indigènes ont eu un rôle déterminant dans ce contexte colonial, tout en constituant une source importante pour l'historien et l'un des rares témoignages écrits sur le peuple algérien. En outre, l'ouvrage de Zahir Ihaddaden est compartimenté en plusieurs chapitres. L'écrivain aborde des questions cruciales, comme le statut de cette presse, le problème de la langue, la situation des indigènes… Cet ouvrage est un travail de recherche plein d'informations qui recentrent le débat sur la presse de cette époque. Le conférencier a cité des titres de journaux qui existaient durant le colonialisme français, mais qui n’ont pas duré plus de 5 ans, sauf le quotidien Ennadjah. Parmi les journaux qui font partie de la presse indigène, on peut citer, l’Ikdam, El Moubachir, qui est publié à partir de Constantine, El Hak, et d’autres quotidiens. En ce qui concerne les journalistes, Zahir Ihaddaden a cité, Aziz K’souss, Saïd Zahiri et Abdelhamid Benbadis, indiquant que ce dernier avait un style vraiment journalistique. Zahir Ihaddaden, qui est né en 1929 à Bejaia, a été militant au Parti du peuple algérien (PPA) depuis 1947, il rejoint le Front de libération nationale (FLN) en 1954. Membre de la rédaction du journal la Résistance algérienne puis d’El Moudjahid, il occupe après l’indépendance de hautes fonctions dans différents ministères. Docteur d’Etat en sciences politiques à la Sorbonne Paris 2, il a à son actif de nombreuses publications sur l’histoire de l’Algérie en général et de la presse algérienne en particulier.

Hamza Hichem