Le Coin du copiste : Education artistique

La voix des intellectuels victimes de la vague d’assassinats terroristes durant la décennie noire ne s’est pas tue avec leur disparition. Le chemin lumineux et l’exemple donné subsistent à nos jours et se veulent une perpétuation éclairée de leur parcours plus que méritoire. Après plusieurs années, une fondation, comme celle des regrettés Asselah Ahmed et Rabah, père et fils, qui furent unis dans la mort, active pour éveiller les consciences à l’art par l’entremise de concours de dessins à l’adresse des enfants et adolescents résidant à Alger et à l’étranger. Ainsi, en partenariat avec l’Ecole supérieure des Beaux-arts d’Alger, le Haut commissariat à l’Amazighité et l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda), cette compétition entend faire découvrir aux enfants « la richesse de la beauté de la nature lorsqu’elle est respectée et toute la laideur de notre environnement lorsqu’il est abandonné » à son triste sort, sans soulever l’indignation des citoyens et de leur progéniture. Les organisateurs qui lancent à travers cette belle initiative à la fois éducative et artistique la morale à suivre, à travers des croquis dessinés par des enfants, ont émis des conditions pour réussir ce concours : « Les enfants désireux de participer à cette belle initiative devront adresser leurs travaux, élaborés avec des matériaux, des couleurs et des techniques de leur choix, avec des dimensions allant de 32 cm à 72,8 cm pour la hauteur, 24 cm à 51,5 cm de largeur, et 0,3 cm pour l’épaisseur. Aussi, certaines règles devront être strictement respectées, comme l’obligation de soumettre un seul dessin et l’interdiction de reproduire des œuvres d’autrui. Les candidats devront, en sus, mentionner leur nom et prénoms, âge, date de naissance, niveau d’instruction, école fréquentée, adresse du domicile et téléphone au verso de leurs travaux. » L’objectif premier de ce qui a valeur d’action culturelle chez nos bambins est de donner l’opportunité aux jeunes de se tourner vers l’art pictural tout en favorisant dans la créativité leur éducation artistique qui est à la base de la constitution de la citoyenneté agissante dans le milieu immédiat. Les thèmes retenus pour cette année est « Vivre ensemble dans le respect de l’Autre » et « La femme est l’égale de l’homme », deux conceptions primordiales pour la vie en société, une société dans laquelle devraient évoluer les enfants en ayant à l’esprit —eux qui seront les citoyens de demain et donc concernés par l’état de leur environnement— ces deux notions qui sont indispensables à leur épanouissement futur. A signaler que ce concours est doté de trois Prix de félicitations.

