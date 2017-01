Regard : Pour les « beaux yeux » de la bouteille de gaz

L’hiver est bien plus que ces montagnes, habillées de blanc immaculé, sans faille et plus que parfait, ces bonhommes de neige qui répandent un peu partout jovialité et ambiance bon enfant ou encore de simples belles photos, prises pour immortaliser des moments magiques qui ont comme seuls et uniques « effets spéciaux », ces flocons de neige et ces tout petits avec leurs parents, gambadant comme des fous. Ce n’est pas non plus ce paysage qu’on aime tous et qui balaie le stress de tous les jours, à condition, bien sûr, de ne pas être frileux. C’est beaucoup plus que ça, certainement, pour les habitants des zones enclavées ou encore ces villages, perchés au pied des montagnes. En fait, si pour les citadins, la rugosité de l’hiver est toujours moins ressentie, avec tous ces équipements de confort qui réussissent, sans grande peine, à dompter la nature et les caprices de la saison pour faire de leurs petits chez-soi, des espaces, très souvent « immunisés » contre le froid, la pluie, les rafales de vents et la neige en les transformant en espaces où il fait bon vivre, ce n’est le cas pour d’autres dont la vie tient à un fil, pardon, à une bonbonne . En ces temps de froid glacial, comme, chaque année, les fameuses bonbonnes font la fine bouche. Pénurie, spéculation, en bonne et due forme, sont au rendez-vous. On grelote, dans certaines régions du pays. Parcourir des dizaines de kilomètres, pour les beaux yeux de sa « majesté » devient un phénomène récurrent auquel la population ne peut malheureusement échapper, malgré les efforts de Naftal pour mettre à la disposition des citoyens les bonbonnes de gaz. Dur, dur l’hiver pour ces populations vivant, à l’heure d’un dysfonctionnement d’approvisionnement, difficile à surmonter, sans y laisser des plumes. Le gaz butane, une fois de plus, joue des siennes. L’espoir de se débarrasser de ce fardeau reste permis, avec l’arrivée, du gaz de ville, prochainement. Un évènement qui mettra, sans doute fin à de longues années de souffrance.

Samia D.