Infections hivernales : Ces virus dont on se serait bien passé

De fortes pluies torrentielles accompagnées de grêle, de neige et de fortes rafales de vent se sont abattues ces derniers jours sur plusieurs régions du pays et qui ont apporté leurs effets collatéraux gênants et inconfortables pour les citoyens. Locaux inondés, routes coupées, épuisement et infiltration d’eau, blocage sur les routes nationales et beaucoup d’accidents de la route dus essentiellement à la chaussée glissante, à la mauvaise visibilité mais aussi à ces maladies de l’hiver dont on se serait bien passé .

Si l’hiver a tardé à pointer le bout de son nez chez nous, les infections qui lui sont lié comme la grippe, le rhum, la sinusite apparaissent dés que le temps se rafraichit un peu. Les températures fraîches enregistrées depuis quelques jours favorisent le développement des maladies dites d’hiver.

À cette période de l’année, beaucoup de virus et de bactéries sont en pleine mutation, et comme notre organisme ne les a pas encore rencontrés, alors il n’est pas forcément préparé à les affronter. Plantes médicinales, vaccins, médicaments, repos ou potion magique ... tout y passe pour tenter de combattre ces infections, en général bénignes, mais es précautions élémentaires sont nécessaires. «Il faut prendre en compte différents paramètres », explique le docteur Bennour, médecin généraliste. Premièrement, l’environnement, il est important de bien aérer les pièces et de ne pas les surchauffer. Il ne faut pas non plus trop se couvrir. Deuxièmement, les paramètres personnels qui impliquent de se laver régulièrement les mains. Cela peut paraître paradoxal mais beaucoup de rhumes et de grippes se transmettent par le biais de poignées de mains. Il est d’ailleurs préférable de les éviter en période de propagation de la maladie. Si l’hygiène a donc une incidence sur la contraction des virus, il en est de même pour votre mode de vie. C’est pourquoi, il est notamment indispensable d’avoir une alimentation saine », conseille le médecin. Docteur Bennour affirme que «chaque année, le virus de la grippe mute et une nouvelle version vient nous contaminer. Un état

fébrile, des courbatures, de la toux, un mal de gorge ainsi qu’un congestionnement des bronches et des sinus témoignent de sa présence. On le soigne en restant au chaud et au lit, et en traitant les symptômes comme les douleurs ou la fièvre avec du paracétamol. Pour les plus faibles personnes âgées, la vaccination est vivement recommandée ».



La campagne de vaccination antigrippale, toujours de rigueur



Le ministère rappelle, dans ce contexte, que la campagne de vaccination antigrippale 2016-2017 "est toujours de rigueur", jusqu'à la fin de la saison hivernale et qu'elle concerne tout particulièrement les personnes âgées de plus de 65 ans, les malades chroniques adultes et enfants, et les femmes enceintes. Il confirme que ce vaccin est encore disponible dans les établissements publics de santé où il est administré gratuitement, et rappelle également l'intérêt de respecter les mesures d'hygiène qui contribuent à limiter la propagation de l'épidémie. Dr Bennour attire surtout l’attention sur la surinfection , la hantise des médecins —pour eux l’ennemi numéro un. Ces charmantes maladies «chassent généralement en meute» et un rhume non traité peut se transformer en grippe, en pharyngite et même en sinusite. « Le corps déjà malade est une proie idéale pour un virus ou une bactérie en mal de logement. Il ne faut pas hésiter à consulter un médecin, même pour un simple rhume », insiste notre interlocuteur. « Cela peut paraître simple comme conseil, mais seul un examen médical permettra de faire la différence entre une maladie virale ou bactérienne pour ensuite prescrire un traitement, le plus adapté. » En effet, il n’est généralement pas évident d’examiner sa gorge tout seul ; si les symptômes persistent, l’avis d’un spécialiste est souvent nécessaire. Il faut savoir qu’en Algérie, la grippe tue annuellement entre 2 000 et 3 000 personnes, souvent des sujets vulnérables. Mettant l’accent sur l’efficacité du vaccin contre le virus de la grippe, les experts ont affirmé que la vaccination réduit le taux de décès à 68%, tandis que l’incidence des maladies respiratoires est réduite à 56%, et celle des infections des voies respiratoires à 50%.

Farida Larbi