Bordj Bou Arreridj : Attention, ça glisse !

L’hiver cette année est marqué par la neige et le verglas, qui ont été à l’origine de nombreux traumatismes suite à des chutes de plusieurs personnes.

À Bordj Bou Arreridj, jamais une journée n’aura été aussi dangereuse pour les piétons et les automobilistes que celle d’hier.

La neige, qui est tombée dans la wilaya depuis plusieurs jours, a bloqué bien des routes et des rues, sans parler des trottoirs. Mais les habitants pouvaient se déplacer à pied ou en voiture sans grands dangers. L’occasion même de s’amuser en tirant des boules ou en confectionnant des bonhommes de neige. Les enfants qui couraient dans tous les sens s’en donnaient à cœur joie. Mais, hier, l’ambiance était toute autre. Les joies de l'hiver se sont transformées en véritable casse-tête. Tout déplacement était synonyme de glissade et partant un risque de chute pouvant causer des fractures ou des entorses. D’ailleurs, dans les structures de santé plusieurs cas de ces blessures ont été pris en charge. Presque tous les patients, dont certains sont dans un état grave, se plaignent de chutes suite au verglas. « En deux heures, nous avons enregistré environ une cinquantaine de chutes dont 60% de fractures au niveau des chevilles, des épaules et du fémur. Mais heureusement tous les cas ont été vite pris en charge », a-t-on déclaré à l’hôpital de Bordj-Bou-Arreridj. Même en voiture, le risque était non négligeable. Le verglas a rendu les routes très glissantes, comme il a transformé les trottoirs en patinoire. Tôt le matin, le verglas qu’a couvert la neige a compliqué la conduite perturbant ainsi la circulation. Des accidents matériels ont été constatés. Des bouchons ont même été constitués à cause de la lenteur que devaient observer les automobilistes. Certains endroits, comme la trémie étaient un véritable cauchemar pour les usagers puisque le soleil ayant fait son apparition tardivement ne couvrait pas les lieux, d’où il a fallu que les services de l’APC versent du sel pour que la situation rentre dans l’ordre. Même sur les grands axes routiers, l’autoroute est ouest et la RN 5, il était difficile de rouler. Nonobstant que les services de la DTP ont procédé au salage des tronçons de Zennouna, pour le premier axe, et Ain Defla pour le second. Au vu l’abondance des descentes sur ces endroits qui appartiennent à la commune de Mansourah, pour rappel, il a été conseillé aux usagers de rouler très lentement. Les services de la Gendarmerie et ceux de la Protection civile, qui n’ont pas cessé de sillonner ces axes routiers pour secourir les automobilistes, ont lancé un appel à la prudence et ont même incité les gens à éviter les déplacements «inutiles». Cette situation devra durer selon les services de la météo qui prévoient du verglas pour aujourd’hui encore. Autant dire que la prudence reste de mise.



Sur tous les fronts



Avec la chute subite des températures, des localités situées sur un relief difficile sont totalement isolées. Les habitants qui n’ont pas pu utiliser leurs véhicules ont reporté leurs

déplacements pour satisfaire des besoins ordinaires jusqu’à l’amélioration de la situation. Mais pour les urgences, ils ont du faire appel à la Protection civile qui a eu fort à faire durant cette période. En plus de l’intervention lors d’accidents, dégager les usagers bloqués par la neige, les agents ont été appelé à pratiquer une nouvelle activité : le transport des malades via les camions anti-incendie. En effet, plusieurs citoyens qui nécessitaient une hospitalisation, une intervention chirurgicale ou une hémodialyse ont été évacués grâce à ces véhicules tout terrain, qui offrent l’avantage d’être hauts et larges.

Les ambulances utilisées d’habitude pour ces nobles missions ne peuvent pas circuler sur des routes enneigées, devenant d’autant plus dangereuses qu’elles sont situées sur un relief difficile avec des virages et surtout des descentes. Les éléments de la Protection civile ont transporté environ une vingtaine de victimes d’accidents survenus à plusieurs endroits de la wilaya, et ont évacué plusieurs personnes restées bloquées sur l’autoroute est-ouest. Les camions anti-incendie sont même devenus des salles d’accouchements où plusieurs naissances ont eu lieu. Pour ces citoyens qui étaient bloqués chez eux, ces véhicules représentaient une source de vie. Leurs conducteurs et passagers, qui appartiennent tous au corps de la protection, sont accueillis avec bonheur et gratitude.

Ces hommes et femmes, dont des médecins qui bravent les conditions climatiques difficiles ajoutées au manque de sommeil, forcent le respect de toute une nation pour leur dévouement. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls : les soldats de l’ANP, les gendarmes, les policiers et même de simples citoyens qui s’engagent sur le terrain de la solidarité durant ces jours difficiles, se sacrifient pour aider les autres.

Fouad Daoud