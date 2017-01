Ligue Deux (17e journée) : Le leader en danger

Le leader sera en appel, lors de la 1re journée du championnat de Ligue Deux, prévue vendredi. Les joueurs du Paradou Athletic Club, sur un nuage depuis l'entame de la saison, devront cette fois-ci faire preuve de beaucoup de volonté et de concentration pour sortir indemne de leur difficile déplacement à El Eulma. En effet, cette formation de Babya, qui semble reprendre du poil de la bête après la trêve hivernale, fera tout son possible pour venir à bout des poulains du technicien espagnol Josep Maria Nogués. D'autant plus que le Mouloudia local est en quête de points pour quitter la zone de turbulence. De son côté, le dauphin, la JSMB, aura l'après-midi relativement facile. Les poulains du coach Ifticen accueillent la modeste formation du Ghali de Mascara. Face à une formation, en position de second relégable, les camarades de Djabarat ont largement les faveur des pronostics. De son côté, l'USM Blida, qui bat de l'aile depuis le départ de l'entraîneur Hadj Mansour, ira croiser le fer avec le CRB Ain Fekroun. Bien que la rencontre se joue à huis clos, les coéquipiers de la nouvelle recrue, Hamiti, devront sortir le grand jeu pour espérer revenir avec un bon résultat. par ailleurs, l'affiche de la journée aura lieu à Bordj Bou Arreridj. Les Criquets, cinquièmes au classement, reçoivent l'US Biskra, qui pointe au pied du podium. Une confrontation entre deux belles formations, aux ambitions grandes, qui promet. Pour sa part, le Mouloudia de Saida, qui n'a toujours pas dit son dernier mot, aura un périlleux déplacement à effectuer à Bou Sâada. L'ASO Chlef, qui n'a plus droit à l'erreur pour espérer avoir une chance dans la course à l'accession, acceuille pour sa part la coriace formation du Widad de Boufarik. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, le RC Arbâa, qui est retombée dans ses travers après un bref réveil, se rendra à Skikda où l'attend de pied ferme la solide équipe de la JSMS.

R. M.



Programme de la journée

MCEE -PAC

ABS - MCS

CRBAF - USMB (huis clos)

ASO - WAB

ASK - ASMO

CABBA - USB

JSMB - GCM (huis clos)

JSMS - RCA