Basket-ball, Super-Division A (7e journée) : Boufarik met dans le doute le NAHD

A quelques jours de sa confrontation face au GS Pétroliers en match de mise à jour, le NAHD a été surpris par la jeune formation du Widad de Boufarik.

Et on pensait que cette saison allait être particulière pour les Sang et Or qui jouent ni plus ni moins le titre de champions d’Algérie. Pour cette reprise du championnat après un arrêt du à la participation du cinq national au championnat arabe, le Widad a frappé fort chez lui dans la salle fétiche Moussa-Chiref, en damant le pion au NAHD. Une victoire de quinze points d’écart (69/54) qui le conforte dans son fauteuil de leader du groupe A et qui prouve la bonne forme des poulains de Mohamed Abidat. Pas loin de là, à Hydra, les Pétroliers tenaient en respect le promu le COBB Oran en gagnant par un score fleuve 107 points à 46, lançant par la même un avertissement au NAHD qu’il doit affronter ce vendredi à Staoueli à partir de 16h00. Un match qui sera retransmis sur Canal Algérie.

L’autre résultat à retenir lors de cette 7e journée, la brillante victoire de l’O. Batna, leader du groupe B en déplacement chez le vice-champion sortant l’US Sétif. 22 points de différence qui mettent en confiance les hommes de Salim Koulib qui dominaient une équipe sétifienne en manque de moyens.

Mokhtar Habib

Résultats et classement



Poule 1 :

CS Gué de Constantine - OMS Miliana 81-62

WO Boufarik - NA Hussein-Dey 69-54

IRBB Arréridj - PS El Eulma 62-67

GS Pétroliers - COBB Oran 107-46



Poule 2 :

AB Skikda - CRB Dar Beida 59-61

NB Staouéli - USM Blida 83-71

RC Constantine - CSMBB Ouargla (reporté à cause des intempéries)

US Sétif - O. Batna 78-90