Cheikh Ndoye (international sénégalais) : "Le Zimbabwe favori contre le Sénégal"

Le Zimbabwe, auteur d'un nul mérité contre l'Algérie (2-2), part favori contre le Sénégal lors du match de jeudi comptant pour la deuxième journée (groupe B) de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2017 au Gabon, a estimé l'international sénégalais Cheikh Ndoye. Cette sélection du Zimbabwe "est favorite au vu de ce qu’elle a montré contre l’Algérie qui est une très grande équipe", a déclaré Cheikh Ndoye à la presse. Selon le milieu de terrain, le Sénégal n’a aucune pression et va jouer sur ses propres qualités jeudi contre le Zimbabwe : "Nous sommes une équipe qui joue sur ses qualités propres". Parlant du Zimbabwe, qui a frôlé l’exploit contre l’Algérie, le milieu d’Angers (France) a dit ne rien connaître de cette équipe. "On attend d’avoir des informations pour savoir à quoi nous en tenir", a-t-il conclu. Le Sénégal, leader du groupe B après sa victoire aux dépens de la Tunisie (2-0), est suivi par le Zimbabwe et l’Algérie qui comptent un point. La Tunisie occupe la dernière place (0 pt). Lors de la deuxième journée, l'Algérie affrontera la Tunisie dans un derby maghrébin qui s'annonce explosif, et le Sénégal sera opposé à la surprenante équipe du Zimbabwe.