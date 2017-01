Formule 1, Transferts : Bottas remplace Rosberg chez Mercedes

Le pilote finlandais Valtteri Bottas a rejoint l'écurie Mercedes, où il fera équipe avec le Britannique Lewis Hamilton et remplacera le champion du monde allemand désormais retraité Nico Rosberg, a annoncé lundi l'écurie allemande de Formule 1. Le départ de Bottas de l'écurie Williams pour Mercedes a été rendu possible par le retour à la compétition du Brésilien Felipe Massa, qui avait pourtant annoncé sa retraite il y a quelques semaines. Celui-ci prendra le baquet laissé libre par Bottas chez Williams, où il pilotait déjà avant sa vraie-fausse retraite. "Je suis sûr que nous allons être très proches et travailler en équipe", a assuré Bottas au sujet de Hamilton. Rosberg avait créé la stupeur en annonçant sa retraite le 2 décembre, cinq jours après son sacre mondial au terme du dernier Grand Prix de la saison, à Abou Dhabi. Comme un clin d'œil du destin, cette retraite surprise a mis fin à une autre, celle de Massa. Le Brésilien, qui pilotait chez Williams les trois dernières saisons, va effectuer une 4e saison consécutive pour l'écurie britannique, aux côtés du Canadien Lance Stroll, novice à ce niveau. Ironie du sort, le jeune pilote de 18 ans avait initialement été engagé pour le remplacer, aux côtés de Bottas.