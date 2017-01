CAN-2019 : "La disqualification du Tchad incombe à la fédération"

La disqualification de la sélection nationale de football du Tchad des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2019 au Cameroun, incombe à la fédération locale et au ministère du Sport, estime l'ancien entraîneur national, Mahamat Oumar Yaya . "La disqualification de l’équipe nationale de football, est la conséquence directe de la mauvaise gestion du football par la Fédération tchadienne (FTFA) et le ministère en charge du Sport", a indiqué Modou Kouta, actuellement, instructeur auprès de la Confédération africaine de football et directeur de l’académie de football de N’Djamena. La mise hors-course du Tchad de la CAN-2019, suite à son forfait lors des éliminatoires de la CAN-2017, continue de susciter une vague d’indignation à N'djamena. L’équipe des Sao du Tchad avait jeté l’éponge après trois défaites successives, lors des éliminatoires dans le groupe G (Egypte, Nigeria, Tanzanie et Tchad), déclarant même forfait, lors du match de la 4e journée face à la Tanzanie en mars dernier. La FTFA avait déclaré à l’époque que la situation financière ne permettait pas à la sélection de poursuivre la compétition. Le forfait avait poussé la CAF à sévir, suspendant l’équipe nationale tchadienne de la prochaine édition de la CAN au Cameroun. Une amende de 20 000 dollars a été aussi infligée à la fédération. "La sanction de la CAF ne s’arrête pas seulement au niveau de l’équipe nationale, même les clubs locaux ne participeront pas aux campagnes africaines (champion’s league et la coupe de la Confédération)", a ajouté l'ancien capitaine de l'équipe nationale. Après la décision de l'instance africaine, le ministre des Sports du Tchad a suspendu la fédération de football, mettant sur pied un comité provisoire de gestion du football local, en attendant l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la FTFA.