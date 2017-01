Forum de la Mémoire, Il y a 62 ans, Didouche Mourad tombait au champ d’honneur : L’âme de la Révolution de Novembre

«Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires.» Cette phrase qui sonne comme un testament est de Didouche Mourad, qui revient cette semaine pour nous rappeler le devoir de mémoire, et cette responsabilité que nous avons envers nos chouhada. Ce message doit nous rappeler aussi qu’il ne faut jamais se lasser de glorifier nos martyrs.

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, a tenu à marquer le 62e anniversaire de la mort d’un des symboles de la Révolution de Novembre, Didouche Mourad. Une des plus grandes artères de la capitale porte son nom. Mais connaissons-nous assez l’itinéraire de cet homme tombé au champ d’honneur un certain 18 janvier 1955. Soit juste après le déclenchement de l’action armée contre une puissance coloniale ? La réponse est sans aucun doute très peu de choses. Hier, le docteur Djamel Yahiaoui, historien et directeur du Centre de Recherche et d’Etudes de la Révolution du Premier Novembre 1954, a expliqué, qu’il y a très peu de travaux de recherche consacrés à la vie de nos chouhada qui ont fait preuve de génie alors qu’il n’ont pas suivi de très grandes écoles ou fréquenter de prestigieuses universités. Devant le représentant du Premier ministre, des moudjahidine, et des stagiaires du Centre de Formation Professionnelle Ourida Medad, le conférencier a relaté les principales haltes de la vie de Didouche Mourad et montré aux présents les différentes facettes de cet homme sage et courageux qualifié par Yves Courrières de « saint Juste, homme de la Révolution algérienne », ou encore par d’autres de l’« Ame de la Révolution de Novembre ». âme de la Révolution, il l’était, lui qui a été désigné pour rédiger la Proclaration de Novembre. Djamel Yahiaoui a voulu, transmettre un message aux jeunes présents à la conférence. C’est ainsi, qu’il a mis l’accent sur le jeune âge de ce militant qui a compris très tôt qu’il fallait de grands sacrifices pour libérer le pays du joug colonial. Didouche Mourad était un citadin. D’ailleurs le seul du groupe des Six. Le groupe qui avait décidé de l’action armée contre l’ennemi. Fils de paysans arrivés à Alger au début du siècle dernier dans le quartier du Golf, il avait appris les préceptes de la religion et les fondements de la langue arabe dans une école coranique. Brillant dans ses études, il réussit à franchir le seuil du lycée technique du Ruisseau. A moins de 16 ans, il adhère au PPA, après avoir été extrêmement actif dans le mouvement scout. En 1946, il fera partie de ceux qui créèrent à Belcourt le groupe Al Amal et l’équipe sportive « Al Sari’ eriadhi » Il a été aussi le principal dirigeant du cercle des jeunes du MTLD de son quartier. Une pépinière de militants de l’Organisation Spéciale qu’ils rejoignirent massivement, pour préparer le déclenchement de la lutte armée contre la domination coloniale. Mais le parcours de Didouche Mourad a été parsemé d’embûches et de crises. Mais cela ne l’a pas empêché de surmonter les différentes crises, comme celle de 1949, que l’on avait surnommé la crise berbère, ou celle de 1950 avec la découverte de l’OS, ou encore celle de 1953. L’homme, dit-il, s’est forgé un tel caractère qui lui avait permis d’affronter tous les obstacles. Dans sa communication, on a découvert un Didouche Mourad, brillant élève, un scout engagé dans le mouvement national, un sportif avéré, ou encore un fervent syndicaliste des cheminots. On découvrira par la suite un Didouche Mourad, journaliste, publiant des articles sur les colonnes du journal Le Patriote. Ses talents d’écriture le prédestinent pour rédiger aux côtés de Mohamed Boudiaf la Proclaration du Premier Novembre, qui reste un document historique au contenu d’une valeur. Didouche Mourad, convaincu de la nécessité de la lutte armée a été un membre actif de l’OS dès sa création. Il s’était engagé dans la préparation et l’entraînement des militants. Après avoir été arrêté, il avait réussir à s’enfuir du commissariat. Il sera tout de même condamné par contumace à une lourde peine.

Dix de prison. En cavale, il prendra la destination de Paris. Pas pour faire du tourisme, mais avec une mission spéciale. Il sera l’adjoint de Mohamed Boudiaf, chargé de l’organisation à la Fédération de France du MTLD. Les deux hommes partageant les mêmes convictions se lancent à fond dans la préparation du déclenchement de la lutte armée.

Au mois de juin 1954, ils sont de retour à Alger. Avec Ben Boulaïd, ils organiseront la réunion dite « des 22 », des militants sûrs et décidés de l’ancienne Organisation Spéciale, résolus à déclencher l’action armée dans les plus brefs délais. C’est Didouche, infatigable organisateur, qui avait mis sur pied cette réunion, lui qui connaissait très bien Alger et son organisation clandestine. A cette réunion, il fut désigné parmi les six dirigeants de la Révolution qui allait être déclenchée, chargé de diriger la région d’Alger. Il permuta quelque temps après avec Rabah Bitat et prit la direction de la région 2 (zone du nord Constantinois).

Le 18 janvier 1955, âgé de 28 ans, Didouche Mourad tombe au champ d’honneur au cours d’un accrochage au douar Souadek, près de Condé Smendou. Une localité baptisé aujourd’hui Zirout Youcef. Tous ceux qui l’ont connu disent de lui, qu’il a été l’âme de la Révolution, et un de ses symboles par sa droiture, sa rigueur et son grand sens du sacrifice.

Nora Chergui