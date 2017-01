65e anniversaire de la mort de Mohamed Belouizdad : Un des pères spirituels du mouvement national

Emporté tragiquement par la tuberculose à l’âge de 28 ans, le chahid Mohamed Belouizdad a marqué incontestablement l’esprit des militants nationalistes de son époque, qui le considèrent comme le père spirituel de la glorieuse Révolution de Novembre. Né le 3 novembre 1924 à Belcourt (Alger), Mohamed Belouizdad a, tout au long de sa courte existence, fait montre d’un courage, d’une intelligence et d’un sens aigu de l’organisation, alliés à une modestie et une simplicité désarmantes qui ont fait de lui un exemple parfait du leader nationaliste que le peuple algérien attendait pour mener la lutte contre l’occupant colonial. Pour perpétuer le souvenir de ce monument de l’histoire du mouvement national, qui a présidé également aux destinées de l’Organisation spéciale, le musée national du Moudjahid de Riadh El Feth (Alger) a organisé samedi dernier une conférence-débat sur la vie et l’œuvre de ce glorieux chahid, à l’occasion du 65e anniversaire de sa mort, en présence de nombreuses personnalités nationales et historiques, d’universitaires et d’élèves officiers de la police et des douanes.

Prenant la parole à cette occasion, l’ancien ministre des Moudjahidine, Mohamed Kechoud, a fait une large présentation du parcours exceptionnel de ce leader politique, dans lequel il a mis l’accent sur le rôle considérable qu’il a joué dans le mouvement national, au cours des années 40 du siècle dernier, lui permettant notamment de mettre en place et diriger l’Organisation spéciale (OS), branche armée du Parti du peuple algérien (PPA). Se référant au témoignage du grand militant nationaliste Ahmed Bouda, le moudjahid a rappelé brièvement les étapes du parcours révolutionnaire de Mohamed Belouizdad, en évoquant sa création, avec quelques jeunes du quartier, d’une organisation de la jeunesse algérienne, appelée Comité de la jeunesse de Belcourt (CJB), parallèlement à celle de la Casbah, dirigée par le militant Mohamed Taleb. Même s’ils n’avaient aucune idée de ce comité, ni de son programme, ni encore de ses moyens d’action, rapporte un de ses membres, ils étaient en revanche d’accord sur un seul point, à savoir qu’il fallait s’organiser et se préparer clandestinement pour mener des actions directes, le moment venu. Il a ajouté que, sur proposition de Mohamed Belouizdad, le Comité de la jeunesse de Belcourt a été intégré comme mouvement jeune au Parti du peuple algérien (PPA), seul parti nationaliste et révolutionnaire qui lutte pour l’indépendance de l’Algérie, à l’époque. Les manifestations populaires du 1er mai 1945 à Alger et les lourdes conséquences auxquelles elles ont abouti, notamment la mort de quatre militants nationalistes dont Abdelkader Ziar, ont incité les responsables du PPA à envoyer Mohamed Belouizdad à Constantine, pour consolider les structures du parti à l’est du pays, a ajouté M. Kechoud. Il y restera deux années, au cours desquelles, malgré ses conditions de vie difficiles, il s’est distingué par une activité politique débordante, marquée par la réorganisation des structures régionales du parti, ainsi que la formation de ses militants, parmi lesquels on retrouve des membres du groupe des 22 ainsi que les chefs historiques de la Révolution, tels que Mohamed Boudiaf, Didouche Mourad, Larbi Ben M’hidi, Mostefa Ben Boulaïd et Rabah Bitat. Atteint de tuberculose, il continue inlassablement son travail. En 1947, lors du congrès du PPA, rappelle encore le moudjahid, Belouizdad est porté à la tête de l’Organisation spéciale (OS), pour consacrer la lutte armée comme option définitive afin d’arracher la liberté et l’indépendance du pays. En 1949, la santé de Belouizdad se détériore gravement, nécessitant son évacuation en France. Il y restera jusqu’à sa mort, le 14 janvier 1952 (Rahimahou Allah).

Le journaliste Mohamed Bouazzara est ensuite intervenu pour dresser un large portrait de cette personnalité historique du pays, en s’attardant sur les profondes convictions du chahid, son militantisme et son dévouement sans bornes à la cause nationale. Pour ces raisons et pour d’autres, il l’a qualifié de « père spirituel de la glorieuse Révolution de Novembre. » Dans ce contexte, le conférencier a évoqué beaucoup de points sur la vie et le parcours révolutionnaire du chahid. Il a ajouté notamment qu’en sa qualité de premier responsable de l’OS, Belouizdad s’est engagé pleinement dans l’organisation de l’action armée, malgré la redoutable maladie qui le rongeait, en veillant sur tous les aspects liés à la lutte contre l’occupant colonial, notamment l’approvisionnement des maquis en armes et munitions. D’ailleurs, c’est grâce à Belouizdad que les premières armes de la Révolution ont été acheminées en Algérie pour être remises au chef de la Wilaya 1 historique, le chahid Mostefa Benboulaid (Allah yarham chouhada).

Mourad A.