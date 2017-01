Intempéries : Un plan d’intervention national

-14 wilayas touchées.

- Prise en charge des sans-abris.

- Des détachement de l’ANP désenclavent les populaton à Khenchela.

L'amoncellement de la neige a entraîné la coupure de plusieurs routes dans les wilayas du centre et de l'est du pays, tandis que la situation s'est améliorée sur les routes traversant les wilayas de Skikda, Annaba, Guelma, Mila et Béjaïa, a indiqué hier le Commandement de la Gendarmerie nationale. La RN 37 reliant les communes de Chéréa et Blida, au niveau de la borne kilométrique n°16, et les RN 105 et 77, dans leurs tronçons traversant la région de Djimla dans la wilaya de Jijel, ont été coupées à la circulation, selon Les services de la Gendarmerie nationale. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la circulation a été coupée en raison des intempéries, notamment au niveau de la RN 33 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira, au lieu dit Assoul, et la même situation a été enregistrée dans la wilaya de Bouira où la circulation a été coupée sur la RN 15 reliant ces deux wilayas au lieu dit Col de Tirourda, la RN 33 reliant ces deux wilayas au niveau de Tikjda et la RN 62 reliant les communes de Sour El-Ghozlane et Dechmia au lieu dit Douar El-Hammadia.

Dans la wilaya de Tébessa, la RN 83 reliant les wilayas de Tébessa et de Khenchla, dans son tronçon traversant la commune d’El-Eukla, a été coupée, et dans la wilaya de Constantine, la voie d'évitement réservée aux poids lourds a été coupée au niveau de Djebel El-Wahche relevant administrativement de la commune de Constantine, ainsi que le chemin de wilaya n°4 dans son troncon traversant la commune d’Aïn S'Mara.

À Bordj Bou-Arréridj, la circulation a été coupée au niveau de la RN 76, au niveau du tronçon traversant la commune de Bordj Zemoura au lieu dit d'El-Medafaa et Anseur Ouzlou, ainsi que la chemain de wilaya 44 sur le tronçon traversant la commune d’Ouled Dahmane, ajoute la même source. Le Commandement de la Gendarmerie nationale affirme que les efforts de ses unités se poursuivent pour le déblaiement de l'accumulation des neiges sur les routes afin de les rouvrir pour la circulation.

Par ailleurs, il a été décidé d'accélérer les choses à travers l'activation de plans élaborés pour pallier tout imprévu suite aux conditions météorologiques que connaissent certaines régions du centre et de l'est du pays. Dans ce cadre, les unités chargées de la sécurité routière relevant de la Gendarmerie nationale ont été déployées au niveau des routes affectées. Les patrouilles ont été intensifiées à travers tous les axes touchés par les chutes de neige, avec la mise en place de points pour orienter les usagers de la route en coordination avec les services opérationnels locaux pour sécuriser la circulation.

Tous les moyens mobilisés

Un plan national d'intervention spécial intempéries a été déclenché par les autorités publiques dès l'entrée en vigueur du premier bulletin météorologique spécial, avec pour priorité la réouverture des axes routiers coupés par la neige, indique le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales dans un communiqué. Ce plan, conduit par une cellule de crise mise en place au siège du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, a permis «l'enclenchement des mesures préventive et les dispositifs d'alerte dans toutes les wilayas concernées», avec comme consigne particulière la priorité à accorder à la réouverture des routes des régions montagneuses, ainsi que les autres axes routiers et autoroutiers.

--------------/////////////////

Des détachements de l’ANP désenclavent les populations à Khenchela

Les détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) dépendant du secteur opérationnel de Khenchela ont mobilisé tous les moyens matériels pour désenclaver les habitants des régions touchées par les chutes abondantes de neige, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya. D’importants moyens logistiques ont été mis à contribution par l’ANP pour la réouverture des routes coupées et la distribution de denrées alimentaires et couvertures aux habitants de la région est de la wilaya, à l’instar des villages relevant de la localité de Zoui et la communes d’El-Mahmal, isolées par la neige. L’intervention des éléments de l’ANP se poursuit et cible toutes les régions touchées par ces conditions climatiques exceptionnelles, a-t-on encore ajouté.

Les mêmes éléments ont procédé à la réouverture de plusieurs axes routiers fermés à la circulation suite à l’amoncellement de neige. Des usagers de la route «coincés» par la poudreuse particulièrement intense à Khenchela ont été également secourus par les éléments de l’ANP, a-t-on conclu.

--------------//////////////////

Prise en charge des sans-abris

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a indiqué que des instructions ont été données aux directeurs de l'action sociale, pour prendre en charge les sans-abris et les héberger dans des centres d'accueil. Dans une déclaration à la presse, en marge d'une cérémonie organisée en l'honneur des lauréats du «prix du 1er novembre 1954» dans son édition de 2016, la ministre a affirmé que l'action sociale était de rigueur à longueur d'année, notamment dans les wilayas des Hauts Plateaux et dans le Sud.

Mme Meslem a fait savoir que les services d'action sociale ont réintégré nombre de ces personnes au sein de leur famille, après avoir contribué au règlement des problèmes qui les ont faits sortir du foyer familial. Par ailleurs, la ministre a révélé qu'un groupe de travail multisectoriel planchait actuellement sur l'élaboration d'une définition juridique et sociale du nécessiteux qui permette une meilleure maîtrise des programmes sociaux. (APS)

--------------/////////////////

Constantine

La situation reste difficile

Aux premières heures de la matinée d’hier, Constantine était quasiment déserte, et pour cause : la neige, qui n’avait pas arrêté de tomber depuis le début de la soirée du dimanche, recouvrait toutes les communes de la wilaya. Accompagnée d’un froid glacial, la couche de la poudreuse avait atteint par endroits jusqu’à 20 cm, comme cela a été le cas pour la région de Djebel El-Ouahche, sur les hauteurs de la ville, et particulièrement le site de Kef Lakehal, dont les habitants, bloqués chez eux pendant plusieurs heures, ont dû attendre l’intervention d’un détachement de l’ANP afin de désenclaver ladite zone. L’armée est par ailleurs intervenue au niveau de la commune de Benbadis (El-Heria), au lieu-dit El- Biar, pour déneiger les routes menant aux mechtas s’y trouvant.

Au niveau du centre-ville, les axes principaux ont été dégagés vers la fin de la matinée, alors que certains passages secondaires, principalement situés à l’intérieur des cités résidentielles, restaient toujours impraticables. Concernant l’autoroute Est-Ouest, elle a été fermée à la circulation, au niveau du contournement de Djebel El-Ouahche, de même que la RN3, qui l’a été au niveau du col du Kantour, alors que le trafic demeurait très difficile sur la RN 20 et la RN 79. Les services de la Protection civile qui, de leur côté, ont mobilisé 160 agents, 22 camions et 16 ambulances, ont procédé au transport, à l’aide de véhicules adaptés, de neuf patients, dont 5 femmes enceintes, vers les urgences médicales du Centre hospitalo-universitaire Benbadis, et ce en raison de l’impraticabilité des accès y menant. Ces derniers n’ont, par ailleurs, déploré aucun accident grave de la circulation. Il convient de noter que cette situation a conduit la plupart des élèves, étudiants et travailleurs, à déserter écoles, lycées, universités et lieux de travail. Enfin, pour le troisième jour, tous les vols ont été annulés au niveau de l’aéroport international Mohamed-Boudiaf, et seront reprogrammés à la faveur de l’amélioration des conditions climatiques annoncée pour les prochains jours.

Issam B.

--------------/////////////////

Inhalation de monoxyde de carbone

Plusieurs personnes secourues

Par chance, de nombreuses personnes ayant inhalé du monoxyde de carbone ont pu s’en sortir. Elles ont été secourues durant les dernières 48 heures par les éléments de la Protection civile, a indiqué, lundi dernier, un responsable de cette institution. Il s’agit, indique-t-il, de 5 personnes dans la wilaya de Jijel, 3 personnes dans la wilaya de Tipasa, 4 dans la wilaya de Tlemcen et de 2 autres au niveau des wilayas d’El-Bayadh, de Tizi Ouzou et de Tebessa, et une dernière dans la wilaya de Djelfa. «Les victimes ont été prises en charge sur place, puis évacuées dans un état satisfaisant vers les établissements de santé», a-t-on assuré. Un défaut de l’appareil de chauffage à gaz naturel serait à l'origine de ces intoxications. Une enquête est ouverte au niveau de chaque wilaya concernée. Selon les services de la Protection civile, soixante-dix-neuf personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone. 1.065 autres ont été secourues durant les neuf premiers mois de 2016. La Protection civile lance une vaste campagne de sensibilisation aux dangers de l’intoxication au monoxyde de carbone. La campagne a commencé hier, et ce durant toute la saison hivernale. La Protection civile pointe un doigt accusateur vers les équipements de chauffage défectueux et contrefaits.

Sihem Oubraham

--------------/////////////////

Sétif

La Protection civile à pied d’œuvre

Rien n’est laissé au fait du hasard et toutes les dispositions humaines et matérielles sont mises en œuvre pour assurer l’assistance nécessaire, les secours et, dans une dynamique non-stop, veiller constamment à l’ouverture des routes pour la plupart des chemins communaux reliant différentes agglomérations des zones montagneuses comme dans le nord de cette wilaya.

C’est le moins que nous puissions dire des efforts qui sont consentis depuis l’apparition des premières chutes de neige qui, si elles ont été accueillies par un profond sentiment de satisfaction après la levée de ce stress hydrique qui a longuement pesé sur cette wilaya, n’ont pas été sans se traduire par des désagréments qui ont fait l’objet d’une mobilisation générale de tous les services, (Gendarmerie nationale, sûreté de wilaya, Protection civile, travaux publics, santé, commerce, action sociale, énergie, ainsi que les APC et les organismes des eaux) et de l’assainissement, agissant au niveau de la cellule de veille et de suivi mise en place au niveau de la wilaya. Dans ce contexte, l’action déployée par les unités de la Protection civile n’est pas sans faire état de nombreuses actions déployées, ces derniers jours. C’est ainsi que durant les 24 heures allant de dimanche à lundi dernier, plusieurs opérations ont été menées en matière de secours, d’assistance et d’accompagnement de citoyens évacués pour des raisons de santé, victimes de l’oxyde de carbone produit par les appareils de chauffage, d’accidents de la route ou de chutes malheureuses, qui, par ces temps de verglas, ne sont pas sans être fatales, notamment pour les personnes âgées.

Pas moins de 99 opérations ont été relevées en effet durant cette courte période, indique le communiqué rendu public par les responsables de la cellule de communication de la direction de wilaya de la Protection civile, qui fait état de 57 opérations d’assistance et de secours à des personnes malades, 5 cas d’accouchement dans les communes d’Amouchas, Aïn Legradj et Sétif, ainsi que 3 cas d’hémodialyse à Beni Azziz, Bouandas et Sétif, cela indépendamment de l’évacuation de 6 personnes victimes de chutes sur le verglas. Par ailleurs, et durant ce même laps de temps, 7 accidents de la routes engendrant 4 blessés ont été enregistrés à Hamam Sokhna, Taya et OuledSaber, au moment où les services de la Protection civile ont également secouru une famille de 5 personnes victimes d’asphyxie au gaz de carbone suite à une installation défectueuse de l’appareil de chauffage. Un bilan qui fait également état de l’assistance immédiate à 4 familles, roulant de nuit et coincées au niveau de Kariet El-Maouane et Boukahoula, sur la RN 75.

«Tous les moyens humains et matériels sont déployés pour répondre, de jour comme de nuit, à toute intervention, là où elle doit être menée, en attendant la levée du dispositif», précise le capitaine Ahmed lamamra, responsable de la cellule de communication de la direction de wilaya de la Protection civile, au moment où l’ensemble des intervenants au niveau de la cellule de veille et de vigilance, installée depuis le 10 juillet dernier, ne ménagent aucun effort pour assurer, chacun en ce qui le concerne et dans la coordination qui se doit, la mission dont ils sont investis.

F. Zoghbi