Collectivités locales : Une feuille de route pour le Sud et les Hauts plateaux

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a annoncé, à El-Meghaïer (165 km d’El-Oued), la création prochaine d'un centre national de formation à distance des personnels des collectivités locales.

Un centre national de formation à distance de la ressource humaine relevant des collectivités locales sera créé prochainement, dans le cadre de l’approche du secteur visant à se concentrer sur la formation dans le but d’améliorer les prestations assurées au citoyen, a indiqué le ministre lors de l’inauguration du siège de la wilaya déléguée d’El-Meghaïer, au deuxième et dernier jour de sa visite dans la wilaya d’El-Oued. Ainsi, les travailleurs et fonctionnaires du secteur bénéficieront d’une formation continue et à long terme les habilitant à mener à bien leurs missions, a-t-il souligné.

La promotion, qui s’opérait sur la base de l’ancienneté dans le travail, s’effectuera désormais sur la base de la formation, a expliqué M. Bedoui, avant d’appeler les personnels du secteur à s’intégrer dans cette approche de formation. Il a souligné, dans ce sens, que l’acquisition des connaissances par la formation sera le seul paramètre devant prévaloir dans la promotion des personnels des collectivités locales, dans l’objectif d’améliorer la qualité des prestations assurées au citoyen. Concernant l’encadrement des élections, M. Bedoui a estimé que l’opération devra être encadrée par les personnels du secteur des collectivités locales, et que le ministère s’attelle à ce qu’elle ce soit à 100 pour 100 par les fonctionnaires du secteur, pour assurer la continuité du service dans les autres secteurs. Sur un autre registre, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a indiqué que la prochaine étape, après la création des wilayas déléguées, sera d’examiner la question de l’extension des prérogatives des walis-délégués, ainsi que la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion de ces wilayas déléguées appelées plus tard à être élevées au rang de wilayas. Ces questions seront examinées lors d’une prochaine rencontre d’évaluation avec les walis délégués, a-t-il fait savoir. Toujours dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya d’El-Oued, le ministre a mis l’accent sur les efforts consentis par l’Etat pour la modernisation de l’administration et la lutte contre la bureaucratie. Il a, à ce titre, appelé à ne plus exiger du citoyen de documents d’état-civil, et à lutter contre certains anciens réflexes d’agents de l’administration qui, en continuant d’exiger ces documents, entravent justement ces efforts de modernisation de l’administration impliquant différents secteurs. M. Bedoui a, en outre, procédé à l’inauguration du siège de la brigade mobile de police judiciaire de la commune de Djamaâ (110 km d’El-Oued). Le ministre, qui a visité les installations de ce projet réalisé pour 86 millions DA dans le cadre du programme complémentaire de la croissance économique, a appelé à veiller à l’aménagement extérieur des structures de la sûreté nationale et à prévoir des aires de loisirs, notamment de sports, au niveau des structures d’hébergement des éléments de la police pour une bonne prise en charge de leurs besoins.

M. Nouredine Bedoui a indiqué que le gouvernement œuvre, selon une feuille de route, à concrétiser le développement dans le Sud et les Hauts plateaux. «Nous œuvrons selon la stratégie arrêtée, lors du dernier Conseil des ministres, qui constitue une feuille de route dont le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a mis l’accent sur sa concrétisation, à assurer le développement des régions du Sud et des Hauts plateaux, d’y créer de la richesse et d’y générer des emplois», a indiqué le ministre, lors d’une séance de travail, au terme de sa visite de travail dans la wilaya d’El-Oued. Cette approche s’est traduite déjà par l’encouragement de l’investissement, notamment dans les secteurs porteurs, du tourisme et de l’agriculture, a souligné M. Bedoui, signalant, dans ce sens, l’élaboration, cette année, d’une réorganisation administrative désignant des wilayas déléguées dans les Hauts Plateaux qui viendront s’ajouter à celles déjà créées dans le sud du pays.

Le ministre a appelé, en outre, à développer le sens entrepreneurial chez les jeunes investisseurs afin de monter des entités économiques en mesure de combler le déficit dans le domaine, avant de souligner la détermination de l’État à accorder toutes les facilitations et à réunir les conditions favorables à la création d’une dynamique de l’investissement. Pour le ministre, l’année 2017 sera celle des réformes à tous les niveaux, pour «édifier une société consciente, une économie performante, des entrepreneurs productifs et se libérer, ainsi, de la dépendance des hydrocarbures, tout comme elle sera l’année de la réforme financière et fiscale au niveau local, du renforcement de la décentralisation à travers la révision des codes de la commune et de la wilaya, ainsi que du libre exercice des droits individuels».