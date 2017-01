Rencontres avec les syndicats de l’éducation : La force du dialogue

Le ministère de l'Education nationale entame ses premières rencontres bilatérales avec les syndicats du secteur pour examiner les questions en suspens et trouver des solutions, a souligné la première responsable du secteur, Nouria Benghebrit. Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection à l'Office national des publications scolaires (ONPS) d'El Achour, la ministre a indiqué qu'elle entamera « ce mardi ses premières rencontres bilatérales avec les syndicats, à la demande des partenaires sociaux lors de leur rencontre début janvier en cours ». Mme Benghebrit a exprimé sa disponibilité à recevoir personnellement les syndicats représentés par leur bureau national et pas uniquement le président du syndicat, pour permettre à chaque syndicat de poser minutieusement ses préoccupations », précisant qu'une rencontre hebdomadaire était prévue pour chaque syndicat.

Ces rencontres mettent en exergue « l'importance du contact permanent avec le partenaire social à l'effet de garantir la stabilité du secteur », a souligné la ministre.

Le traitement pédagogique et les préoccupations des partenaires sociaux concernant le contact avec les responsables locaux figurent parmi les dossiers prévus ce mardi (hier), selon la première responsable du secteur. Concernant le dossier de la retraite, la ministre a rappelé que « ceux qui ont déposé leurs dossiers en 2016 bénéficieront de la retraite en août 2017 », précisant qu'« on ne peut obliger une personne à travailler si celle-ci désire prendre sa retraite, particulièrement dans le secteur de l'éducation qui exige une solidarité et un engagement forts » dans l'intérêt de l'élève. L'année 2015 a été marquée par la signature de la charte de déontologie de l'Education, alors que 2016 a été consacrée aux « rencontres restreintes » sur des thèmes précis notamment sur le traitement des dysfonctionnements des statuts des travailleurs du secteur.

Une commission a été installée à cet effet, a indiqué la ministre. D'autres commissions ont été installées pour prendre en charge notamment les dossiers des œuvres sociales et de la violence en milieu scolaire.