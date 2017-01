Remise des prix aux lauréats du concours national du 1er novembre : Préservation de la mémoire

Le centre national de recherches et études sur le mouvement national et la Révolution de Novembre d’El Biar, a abrité hier une importante cérémonie de remise des prix aux lauréats du 21e concours national du 1er Novembre, organisé par le ministère des Moudjahidine. Présidée par le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, en présence de M. Nouioua, conseiller à la présidence de la République, de Mme Mounia Meslem, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, de M. Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, de plusieurs personnalités nationales historiques et d’universitaires, la cérémonie a été marquée par la distinction de 9 jeunes Algériens et Algériennes, universitaires en majorité, pour leurs travaux de qualité, selon les propos mêmes du président du jury, l’ancien ministre Lamine Bechichi. A cette occasion, M. Tayeb Zitouni a prononcé une courte allocution dans laquelle il a mis l’accent sur les efforts intenses déployés par son département pour la préservation de la mémoire et de l’histoire nationales, conformément au programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans ce cadre, il a évoqué les travaux réalisés sur la mémoire et l’histoire du pays, à travers la collecte des archives et documents historiques, la recherche, l'édition et la production de films et documentaires sur l'histoire de l'Algérie, depuis la résistance populaire jusqu'à la Révolution de Novembre.

Après quoi, M. Tayeb Zitouni a précisé que ce « Prix du 1er Novembre, créé en 1996 par décret présidentiel, distingue les lauréats dans 6 domaines, à savoir la recherche en histoire, l'audiovisuel, la nouvelle, le roman, le théâtre et la poésie. Il s’est ensuite félicité du taux de participation élevé à ce concours national, ce qui encourage les jeunes à la création et leur permet de donner la pleine mesure de leurs aptitudes et leurs potentialités artistiques». Le ministre en a profité pour annoncer l’ouverture jeudi prochain d’un forum sur la mémoire nationale, au niveau du centre, pour encourager les études, recherches et débats sur l’histoire nationale.



Poursuite du dialogue pour la récupération des crânes des martyrs du Musée de l’homme



M. Zitouni a précisé que l'« Algérie par le biais de ses canaux diplomatiques continue à entretenir le dialogue pour la récupération des crânes de ses martyrs » conservés au musée de l'Homme, en France. Le ministre a rappelé, dans ce sens, que le travail des commissions conjointes se poursuivait toujours sur les dossiers de la mémoire, notamment les archives et les victimes des essais nucléaires, dans l'espoir que chacun puisse bénéficier de ses droits.

Mourad A.