Dialogue bilatéral stratégique algéro-français : M. Messahel aujourd’hui à Paris

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, présidera la délégation algérienne à la 2e session du dialogue bilatéral stratégique sur les questions politiques et sécuritaires, prévue aujourd’hui à Paris, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Au cours de cette session, «il sera procédé à un échange de vues sur les expériences dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme dans les deux pays», indique le communiqué. «Les deux délégations aborderont les questions sécuritaires régionales et internationales d’intérêt commun, notamment celles liées aux développements de la situation en Libye, au Mali, en Syrie et au Sahel», selon la même source. La rencontre s'inscrit «dans le cadre des consultations bilatérales de haut niveau instituées entre l’Algérie et la France». La délégation algérienne comprend des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Défense nationale et de l’état-major, de l’Intérieur et des Collectivités locales, de la Justice, de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, a précisé la même source. M. Yann Jounot, coordonnateur national du renseignement, présidera la délégation française. Au cours de son séjour en France, M. Messahel sera reçu par le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, Jean-Marc Ayrault.