Diplomatie : M. Lamamra reçoit le nouveau représentant de la présidente de la Commission de l’UA

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a reçu M. Larry Gbevlo-Lartey, qui lui a remis les lettres de cabinet l'accréditant en qualité de représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine en charge de la coopération dans la lutte contre le terrorisme et directeur du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (CAERT), auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

PUBLIE LE : 18-01-2017 | 0:00