Progrès notables

L’intérêt que portent les pouvoirs publics à l’égard de l’écriture de notre histoire, de sa diffusion, de sa vulgarisation, n’est plus à démontrer ou à vérifier. Les recueils de témoignages, leur enregistrement, connaissent un rythme à la fois dense et régulier, nombre de livres sont édités en Algérie sont devenus, pour la plupart, de bons succès de librairie. Les fondations se multiplient, à cela s’ajoute une floraison de séminaires, de conférences, de forums, de rencontres animés par d’éminents spécialistes, dédiés à des faits marquants, aux grandes figures de notre lutte de Libération nationale. Des figures emblématiques du mouvement national sont réhabilitées et leurs contribution honorée. Le cinéma n’est pas en reste. Il participe, en fonction de ses moyens, à cette grande tâche de promotion et de revivification de notre mémoire collective. Le grand public a pris conscience des efforts qui sont entrepris à tous les niveaux de décision. Il répond avec enthousiasme en participant massivement aux fructueux débats qui sont organisés en permanence à travers toute l’étendue du pays. Bien évidemment, beaucoup reste à faire, compte tenu des insuffisances accumulées depuis le recouvrement de notre souveraineté pour des raisons parfaitement identifiées. Cela dit, il convient d’affirmer que le traitement de notre histoire et la nécessité de la promouvoir, sans passion, sont une réalité incontestable. Il est vrai que l’avènement du pluralisme y a largement contribué. Les étapes franchies en termes d’ancrage des principes de la démocratie auront permis aux chercheurs, aux intellectuels et à tous ceux qui veulent s’investir dans ce domaine d’écrire en toute liberté, d’aborder les thèmes les plus hardis, d’exhumer des pans entiers, sans tabou. Les faits les plus douloureux, notamment ceux qui étaient frappés du silence le plus opaque, d’une censure. Il est clair qu’aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’il existe encore des empêchements, de quelque nature que ce soit, qui se dresseraient en obstacle majeur face au devoir de connaissance et de vérité. Nombre d’ouvrages jadis frappés du sceau de l’imprimatur, d’un black-out nocif, sont désormais libres d’accès à un large lectorat. Ceux qui, pour des motifs plus ou moins légitimes, appelaient, du temps de la pensée unique, au déni, à un traitement partial et partiel des événements et des faits qui ont émaillé le cours de notre histoire, trouveraient difficilement matière à de tels arguments. Si les avancées sont tangibles, encourageantes, il n’en demeure pas moins qu’il faille prendre garde aux falsifications, à un «révisionnisme» qui, sous prétexte, d’une liberté d’expression consacrée par la Constitution, s’instilleraient insidieusement pour semer le trouble dans les consciences. Ce n’est pas une vue de l’esprit. Bien entendu, il ne s’agit pas de militer pour une écriture de l’histoire qui soit une épure, une entreprise sublimée ou idéalisée à l’excès. Mais de s’en tenir à une strict respect de l’éthique morale et de la probité intellectuelle. Sans plus.

M. B.