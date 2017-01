Salon International de Hôtellerie : Les étoiles du savoir-faire

Devenu un rendez-vous «incontournable» du secteur, le Salon International des Équipements et Services pour l’Hôtellerie, la Restauration et les Collectivités s’est ouvert, hier, à Alger, pour s’étaler jusqu’au 19 janvier. «C’est une excellente opportunité qui permet d’échanger les expériences entre les professionnels du secteur», a estimé à ce sujet le Directeur de l'aménagement touristique au ministère de l’Aménagement du territoire, du tourisme et de l’Artisanat lors de l’inauguration de cet événement qu’abritera l’esplanade de l’hôtel Hilton.

Hamid Terghini a insisté à cet effet sur l'importance d'organiser de telles manifestations en vue «d’améliorer» les prestations hôtelières et par la même «satisfaire» la clientèle, et indiqué que la majorité des projets hôteliers en cours de réalisation nécessitent des équipements «haut standing» et «modernes» pour améliorer justement leurs prestations. «Le schéma-directeur de l'aménagement touristique à horizons 2030 met l’accent à ce propos sur la garantie de la qualité des prestations hôtelières. C’est primordial d’y arriver lorsqu’on sait que le tourisme est un secteur phare sur lequel compte l’Etat dans l’optique de diversifier notre économie. Il faut que ce secteur joue pleinement son rôle, qu’il contribue au développement économique et d’être une vraie alternative aux hydrocarbures», a-t-il ajouté en rappelant les efforts qui ont été consentis ces dernières années pour sensibiliser davantage les responsables des établissements hôteliers et les inciter à équiper et à décorer leurs hôtels avec des produits nationaux, artisanaux et traditionnels de «haute qualité» afin de «valoriser» le patrimoine traditionnel «authentique» de l’Algérie.

Pour revenir à ce salon, sa 11e édition réunira les spécialistes des métiers et des services dédiés aux secteurs de l'hôtellerie, la restauration et tous les métiers de l'hospitalité en général. Quelque 300 professionnels y prennent part et vont mettre à profit cet espace pour présenter leur savoir-faire en la matière. Il s’agit également de mettre en évidence leur expertise qui puisse permettre de répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus «exigeante» et «avertie». situation qui a nécessité la mise en route de nombreux projets touristiques réalisés ou en cours de réalisation, inscrits dans une approche qualitative et quantitative pour l'amélioration de l'offre touristique algérienne. L’objectif de ce SIEL est de «rassembler» en un même lieu des professionnels locaux et étrangers qui ont mis leurs compétences au service du secteur touristique afin de «développer» cette industrie en Algérie pour donner au secteur du tourisme un «nouveau» souffle et réduire, un tant soit peu, la dépendance des hydrocarbures.

Pour les organisateurs, cette politique de développement du tourisme est perçue comme une alternative «crédible» et surtout «nécessaire» pour la diversification de l’économie algérienne fortement dépendante des hydrocarbures. Une démarche motivée par l’existence de fortes potentialités dont dispose le pays et qui restent malheureusement «peu exploitées».

Les stands de ce salon présentent différents équipements pour les cuisines, les cafétérias et les restaurants, du matériel de maintenance et d'aération et des produits de relaxation et de fitness. Il s'agit également de matériels de revêtements mural et de sol, des articles d'ameublement et de décor, des produits luminaires, de literie, de piscine et de sauna, ainsi que des systèmes de surveillance vidéo, d'éclairage, de maintenance et d'hygiène.

Par ailleurs, des démonstrations culinaires à destination des professionnels et du grand public seront effectuées tout au long du salon. Une rencontre qui représente également une opportunité de se rendre compte de visu de tout le savoir-faire et la maîtrise, dont fait preuve actuellement l’opérateur local.

SAM