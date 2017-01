Composé de sept individus arrêtés par la Gendarmerie : Un nouveau groupe de la secte Ahmadiya démantelé à Alger

Une secte d’Ahmadiya, pratique contraire aux préceptes de la religion musulmane et attentatoire au Prophète Mohamed (QSSSL) vient d’être démantelée à Alger par les éléments de la section de recherche de la Gendarmerie de Bir Mourad Rais. Selon le lieutenant Ounis Souad, chargé de la communication au groupement d’Alger de la Gendarmerie, la secte en question est composée de sept membres qui ont été interpellés dans leur totalité, suite à un travail d’enquête et d’investigation de longue haleine.

«Les mis en cause sont âgés entre 30 et 50 ans» nous a informé la responsable, précisant qu’ils sont tous de nationalité algérienne et qu’il n’existe aucun étranger parmi ces personnes appréhendées. Ce deniers ont été d’abord pris en filature, soit ils ont tenté en vain de s’échapper aux mains des éléments de la Gendarmerie qui les ont surpris en pleine pratique du rite de l’Ahmadiya, dans «des lieux inappropriés, relevant de la commune Saoula, dans la banlieue sud d’Alger.

En sus de l’arrestation de ces sept mis en cause, les mêmes services de sécurité ont également saisis au terme de la résolution de cette affaire d’un lot important «de CD, d’ouvrages et de copies de communication des chefs de la dite secte ainsi que des ouvrage de propagande de l’Ahmadisme. Ces saisies ont été effectuées dans les domiciles des personnes incriminés ayant fait l’objet de perquisition de la part des éléments de la Gendarmerie en vertu d’une instruction juridique requise pour ce genre de procédures. Auditionnés par les gendarmes enquêteurs les sept membres de la secte démantelée ont reconnu leur appartenance à ce même courant religieux de l’Ahmadisme, à maintes fois dénoncé par les autorités religieuses du pays, y compris par le ministre, Mohamed Aissa, qui avait averti et s’est même engagé de sévir contre cette pratique étranger à notre religions. «Ce courant ahmadite qui n’est pas radical mais représente un courant étranger à notre pays et, qui plus est, contrôlé par des officines étrangères qui le gèrent à leur profit» avait en effet dénoncé le ministre des Affaires étrangères et des Wakfs lors de son intervention en octobre dernier.

Il n’avait pas aussi omis de préciser que cette secte «impose le mariage endogène, récupère un impôt qu’elle fait sortir illégalement au profit de son pseudo-prophète, impose des prières, collectives, selon ses normes, etc.», et menace de surcroît la stabilité du pays. Les sept individus que les services de la Gendarmerie vient d’arrêter à Alger ont avoué qu’ils pratiquaient ce rite d’Ahmadisme depuis 2008, et qu’ils étaient en lien direct «avec des individus appartenant à cette secte chargée de la diffusion de ses concepts au sein de la société algérienne». Aveux qui supposent que les investigations de la Gendarmerie vont encore se poursuivre.

A l’issue de l’enquête, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Boufarik pour atteinte à l’islam, collectes de dons sans autorisation, détention de documents de propagandes et de diffusion des concepts de l’Ahmadiya, pratique de rites religieux dans des lieux inappropriés et atteinte au Prophète Mohamed (QSSSL).

Rappelons que cette affaire n’est pas la première du genre, puisqu’au mois de novembre dernier, un autre groupe de six personnes de la secte été démantelé par les éléments de la sûreté de la daïra de Sidi Ameur, dans la wilaya de M'sila. Les membres du groupe, originaires de plusieurs communes de M'sila, de wilayas voisines et du littoral, ont découvert cette secte à travers une chaîne satellitaire appartenant à l'Ahmadiya ainsi que des réseaux sociaux et certains sites Internet. Le dossier de l'affaire portant accusation de constitution d'un groupe religieux prohibé, création d'un lieu de culte sans autorisation, reproduction et échange de publication d'une pensée extrémiste a été renvoyé devant la justice. Rappelons enfin que cette secte repose sur un principe selon lequel Mirza Gholam Ahmad (1835-1908) serait un prophète.

En juin dernier, les éléments de la Section de recherche de la Gendarmerie nationale (SRGN) de Blida ont également démantelé un autre groupe exerçant des activités et des missions secrètes dans la région. Les gendarmes des brigades territoriales, qui assistaient les services de l'urbanisme dans l'opération de démolition de deux habitations, ont constaté la présence de six personnes ayant loué une partie de l'une des habitations.

Convoquées, il a été révélé que ces personnes font partie de la secte El-Ahmadiya. Ces derniers avaient envisagé d'ouvrir un centre régional regroupant leurs adeptes. Lors des interrogatoires, les six individus ont divulgué l'identité de trois autres acolytes, dont le président national d'El-Ahmadiya en Algérie. Celui-ci a été, également, arrêté dans la ville de Bou Ismaïl. Il a affirmé être le «gourou» national de la secte.

Karim Aoudia