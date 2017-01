Le président du HCI au forum d’Echaâb : Création d’un conseil national d’orientation religieuse

M. Bouabdallah Ghlamallah et après avoir souligné toute l’importance du pluralisme médiatique a cependant mis l’accent sur l’impérieuse nécessité de l’existence d’une instance à caractère consultatif devant veiller à une meilleure orientation des présentateurs des causeries religieuses, notamment au niveau des chaines de télévision. Il a également émis le souhait de voir, que ce conseil soit composé de représentants du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs ainsi que du HCI et que celui-ci puisse être «élargi à l’ensemble des parties concernées». Ce conseil ressemblerait, en fait, à l’Autorité de régulation de l’audio-visuel mais à caractère moral et religieux, a précisé l’hôte d’Echaâb. Le conseil aura pour mission principale d’orienter les émissions à caractère religieux pour ne pas sortir du référent national», a insisté M. Bouabdallah Ghlamallah, lors de cette rencontre-débat placée sous le thème : «le référent religieux algérien et son rôle dans la préservation de l’unité nationale et dans la lutte contre l’extrémisme».

D’autre part, dans l’objectif d’inculquer aux enfants, les fondements de l’islam selon le rite malékite, l’homme de religion propose la création d’un conseil similaire pour les besoins du secteur de l’Education nationale. M. Bouabdallah Ghlamallah qui déclare que le référent religieux national sera adopté par l’institution de la grande mosquée d’Alger, signalera également que l’ancrage de ce concept dans la société se fera par «le travail et la synergie des efforts de tous».

Par ailleurs, le président du HCI mettra à profit cette conférence-débat pour faire une brève rétrospective où il passera en revue différentes étapes vécues par le peuple algérien, notamment celles d’avant, pendant et après le colonialisme pour arriver au jour d’aujourd’hui. «Durant toutes ces périodes franchies à travers l’histoire, l’Algérien est de tout temps resté attaché à sa religion, à sa foi. Il fera ensuite remarquer que le référent national religieux est le «ciment» ayant consolidé, à travers les siècles, l’unité du peuple algérien. Aujourd’hui, encore, notre référent religieux algérien a un rôle à jouer dans la préservation de l’unité nationale dans ce contexte marqué par une propagation de sectes, «étrangères à notre culture». Il est important de retenir que le référent national religieux jaillit, en fait, de l’islam ancestral et qu’il est conforme à la sunna authentique» a longuement expliqué dans ce contexte, M. Ghlamallah . Il est à rappeler également dans ce contexte que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a engagé une démarche dans l’objectif de revenir à notre référent religieux; un précieux legs confié par nos ancêtres, et un effort intellectuel colossal a été déployé pour se faire. A titre de rappel, le ministère a engagé, en 2015, en réponse à ce souci, un énorme travail de base, et ce, en publiant durant cette seule année pas moins de 86 œuvres relatives à l’effort algérien en matière d’interprétation du Coran et des approches religieuses.

Soraya Guemmouri