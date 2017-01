Annaba : Sonelgaz sur le terrain

2246 foyers implantés à Oued Zied (Oued Aneb) et à Kalitoussa (Berrahal) qui ont bénéficié avant- hier du gaz de ville .Les habitants étaient tout heureux de voir enfin la précieuse énergie venue mettre fin aux désagréments qu’ils connaissent depuis de longues années. La mise en service a été effectuée par le président- directeur général de Sonelgaz. Avec l’inauguration de ces réseaux d’alimentation en gaz de ville , la wilaya de Annaba totalise un taux de raccordement 80,21 % .Celui de l’électricité a atteint à ce jour 98,62% toujours à l’échelle de la wilaya .Le PDG de Sonelgaz s’est rendu ensuite à la nouvelle ville de Draa Errich en cours de réalisation où il a inspecté le chantier de raccordement en énergie électrique et gazière avec l’implantation d’un poste haute tension pour l’alimentation de 5800 logements dans une première étape avant d’atteindre 10 000 foyers .’’ Nous avons adopté deux solutions provisoires pour alimenter les logements disponibles à Draa Errich ‘’, a déclaré le PDG de Sonelgaz.Evoquant la fraude à l’électricité, le, M Guitouni a révélé que sur 100 abonnés, 20 ne paient pas leur facture .Il a, par ailleurs, indiqué que sa tournée à l’intérieur du pays s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation à la préservation de l’énergie électrique. « Avec Annaba, nous avons touché déjà dix wilayas », a-t-il indiqué avant d’évoquer la stratégie de Sonelgaz en matière d’énergie renouvelable. M Guitouni a visité le chantier de démolition de la centrale thermique du port avant de tenir une séance de travail avec les operateurs économiques, les autorités et les élus locaux.

B.Guetmi