Prix à l'importation sur les 10 premiers mois 2016 : Tendance mitigée

Les prix moyens à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et agroalimentaires ont connu des tendances disparates durant les dix premiers mois de 2016 par rapport à la même période de 2015, apprend l'APS auprès du ministère du Commerce. Dans la catégorie des céréales, les prix moyens à l'importation ont reculé à 306 dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur (-32,3% par rapport à la même période de 2015), à 192 usd/t pour le blé tendre (-21,6%) et à 186 usd/t pour le maïs (-7%). De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.311 usd/t (-18,5%). Une baisse a touché également les huiles brutes (baisses allant de 1,8% à 11,2%) sauf pour l'huile brute de coco qui a enregistré une hausse (+14,2%) et d'autres huiles alimentaires brutes (+21,8%). Une hausse des prix à l'importation a touché le sucre roux qui est passé à 398 usd/t (+11,2%). Pour la catégorie des produits d'épicerie, une augmentation des prix moyens à l'importation a été observée pour les cafés torréfiés (+30,1%), le thé (+5,8%,), les pâtes alimentaires (+5,2%), le sucre blanc (+3,16%) et le lait infantile (+2%). Par contre, les prix à l'importation du triple concentré de tomate ont reculé à 843 usd/t (-26,7%), le simple concentré de tomate à 1.105 usd/t (-21,6%), le double concentré de tomate à 1.328 usd/t (-9,2%), les cafés non torréfiés à 2.146 usd/t (-6,7%) et le riz à 536 usd/t (-3,2%). Pour les légumes secs, des baisses ont été observées pour les pois secs dont le prix moyen à l'importation est passé à 594 usd/t (-15%) et les haricots secs à 1.040 usd/t (-12,2%). En revanche, les prix à l'importation ont haussé pour les pois chiches à 1.378 usd/t (+29%) et pour les lentilles à 1.087 usd/t (+15%). Quant à l'ail, il a été importé à 1.767 usd/t, soit une hausse de 61,1%. Pour les viandes et poissons, les prix ont reculé pour les viandes bovines congelées à 3.054 usd/t (-9,7%), pour celles réfrigérées à 3.631 usd/t (-9,3%) et pour les poissons congelés à 1.515 usd/t (-3,4%).