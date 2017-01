Chambre Algérienne de commerce et d'industrie : Débat sur le recouvrement des impayés

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise, aujourd’hui et demain, une formation-action portant sur la «gestion du cycle relation client, facturation et recouvrement» à l'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) à Alger. L'objectif de ce séminaire-atelier, explique le Caci sur son site, est de s'assurer que la gestion de ces créances est maîtrisée et a pour ambitions de dérouler de bout en bout toutes les opérations possibles à mettre en œuvre lors des opérations de facturation/recouvrement et d'y apporter réponses aux différents cas susceptibles d'être rencontrés. A travers cette rencontre, la CACI, vise également à enseigner aux participants les techniques comportementales du recouvrement des créances, en passant par l’apprentissage des moyens de paiement et des motifs de non-paiement liés entre autres aux litiges, aux faux litiges et à leur résolution ainsi qu’aux dysfonctionnements internes et externes de l’entreprise. En effet, de plus en plus les impayés ne sont plus seulement une affaire de financiers. Aussi, sont nombreuses les entreprises qui se rendent compte de la nécessité de mener un recouvrement avec respect pour s'assurer la fidélité du client débiteur. Il est d'usage de dire que recruter un nouveau client coûte cinq fois plus cher que d'en conserver un.

C'est pourquoi les entreprises ont l’impératif de chercher à récupérer ses créances mais avec finesse, de façon à ne pas léser ses clients. Au sein de ces entités, le credo est désormais de pratiquer le recouvrement de ses factures tout en ménageant la relation commerciale. Un retard de paiement demeure un fléau économique. Le cumul de factures impayées de la part des clients, est une menace pour l’entreprise. Plus la structure est petite, plus les conséquences seront graves en cas de règlements non honorés par les clients. En exemple, les micro-entreprises et PME qui ont généralement des ressources financières moins importantes et sont donc plus vulnérables en cas de factures impayés. Quant aux moyens de recouvrement des créances, ils varient en fonction de l’organisation interne des entreprises.

Mais le plus souvent ces actions s’organisent au sein de cellules internes. Toutefois le recouvrement en interne ne présente pas toujours des avantages : le volume d’impayés doit être suffisant pour justifier l’existence d’un service interne dédié au traitement des créances. En effet, ces procédures mobilisent d’importantes ressources financières, matérielles et humaines, et sont très chronophages.

Fouad Irnatene