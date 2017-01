Mahrez, Aubameyang et Mané frappent d'entrée

Les trois finalistes du Ballon d’Or africain 2016 décerné par la CAF, Riyad Mahrez (Algérie), Pierre Aubameyang (Gabon) et Sadio Mané (Sénégal), ont marqué leur entrée à la CAN-2017, qui se déroule au Gabon, en ouvrant le score de leurs équipes respectives dès leur premier match. La star de l'équipe du Gabon, le pays hôte de cette 31e Coupe d’Afrique des nations (CAN), Aubameyang (Dortmund), est le premier à s'illustrer en marquant le premier but du tournoi, lors du match d’ouverture, face à l’équipe de la Guinée-Bissau (1-1). Le meilleur joueur africain de l’année 2016, l’Algérien Riyad Mahrez (Leicester), a réalisé un doublé contre le Zimbabwe (2-2), devenant le meilleur buteur de la CAN 2017, pour le moment. Deux buts malheureusement insuffisants pour battre la surprenante équipe des Warriors. Le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), troisième du classement pour le Ballon d’Or africain, a marqué sur penalty, lors du match gagné par son équipe (2-0), face à la Tunisie.