Dans la lucarne : Les favoris « muets » jusqu’ici

Le début de la 31e édition de la CAN, samedi dernier, qui se déroule au Gabon, a été marqué par une cérémonie d’ouverture assez simple, à l’instar de l’homme africain. Une simplicité qui caractérise cette CAN, mais aussi l’organisation d’une manière générale. Hormis quelques « couacs », comme «l’incident technique» relatif aux hymnes nationaux, du Cameroun et du Burkina Faso, qui n’ont pas été entonnés comme prévu. Il est vrai que l’Afrique du football est là encore plus présente. De tels moments sont ainsi la preuve que quels que soient les prétextes avancés, le football africain demeure très apprécié de par le monde. Certes, les championnats européens n’ont pas été stoppés, mais les recruteurs n’ont pas manqué de

« sillonner » les villes gabonaises pour mettre la main sur l’oiseau rare. Il est évident que dans cette CAN-2017, les joueurs opérant en Europe, et même en Chine, sont nombreux, même si on ne dénombre qu’une centaine ou presque de joueurs locaux. Toujours est-il, l’occasion d’être dans un pays africain est toujours plus forte, du fait qu’on arrivera toujours à réussir quelque chose de positif en parvenant à recruter le joueur que l’on veut « cibler ». Ceci dit, et après le déroulement des matches des groupes A, B et C, on peut dire, sans se tromper, que c’est pratiquement l’égalité parfaite, hormis la performance des Congolais et des Sénégalais d’Aliou Cissé. Ces derniers ont réussi à prendre la mesure des Tunisiens qui se croyaient déjà au prochain tour. En effet, si l’on prend en ligne de compte les propos de son entraîneur, le Franco-polonais Henry Kasperczak, la Tunisie est là au Gabon «pour gagner tous les matches ». C'est-à-dire indirectement, le champion d’Afrique de cette 31e édition, c’est déjà dans la poche. Il faut dire qu’avec des « si... on mettrait n’importe quelle ville dans une bouteille », c’est le moins que l’on puisse dire. Les résultats des premiers matches ont été marqués par trois matches nuls. Même le pays organisateur, le Gabon, n’a pas réussi à s’en sortir et assurer ce qui doit l’être. Il a été accroché par une équipe de Guinée-Bissau dont c’est la première participation à une CAN. Pour un début, on peut dire qu’il s’agit d’un coup de maître. C'est-à-dire que ce petit pays a, au moins, engrangé son premier point dans une compétition africaine. Le Cameroun, considéré, à juste titre, comme un solide prétendant, a été lui aussi accroché par le Burkina Faso, qui n’était nullement dans la « peau d’un favori ». Les Burkinabè auraient même pu prétendre à mieux, sans que personne ne trouve à redire.

L’Algérie a, elle aussi, été considérée comme l’un des favoris de cette épreuve. Finalement, sur le terrain, et après sa sortie devant le Zimbabwe, on a pu déceler les lacunes et autre retard dans la préparation de nos capés dans cette CAN. Par rapport aux équipes africaines présentes, il y a lieu de relever qu’on était en deçà de ce qu’exige une telle compétition. Comme il s’agit d’un tournoi qui doit durer dans le temps, puisqu’il s’étalera jusqu’au 5 février, date de la finale, on ne peut pas dire que nous possédons assez de ressources, physiques, cela s’entend, pour maîtriser tout le monde. Du coup, l’entraîneur du Zimbabwe n’a pas manqué d’ajouter une « couche » en affirmant que « c’est le Zimbabwe qui est le favori. Quand je l’ai dit, tout le monde m’avait ri au nez ». Il est évident que depuis l’entame de cette CAN, les certitudes d’hier sont en train d’être battues en brèche. Et tout le monde sait, désormais, que le nivellement par le bas n’est pas une vue de l’esprit. Il n’y a pas d’équipes fortes et faibles. Tout est fonction de ce que le terrain peut « charrier ». Ceux qui parlent avant terme peuvent être surpris à court ou long terme. Car rien ne sert de courir, il faut partir à point. C’est la morale qu’on doit tirer de ces premiers matches d’une CAN qui, a priori, ne s’accommode pas trop des favoris. On avait vu comment la RDC a disposé du Maroc sur le score de 1 à 0, démentant ainsi tous les discours dithyrambiques de son coach, Hervé Renard, présenté comme le « sorcier blanc ». Le Togo de Claude Leroy a, pour sa part, accroché la Côte d’Ivoire (0 à 0). Les paris sont donc ouverts, et tout peut donc arriver. Cela ne peut que faire plaisir aux puristes !

Hamid Gharbi