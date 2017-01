La Tunisie se prépare pour l’Algérie

La sélection tunisienne de football a entamé sa préparation en vue du derby maghrébin face à l'Algérie, comptant pour la 2e journée de la CAN 2017 (Groupe B), prévu demain à Franceville (17h00), avec une première séance d’entraînement lundi après-midi au stade de Bongoville. La séance s'est déroulée en présence de tous les joueurs, y compris Wahbi Khazri, qui ressent des douleurs à la tête, et du milieu de terrain Mohamed Amine Ben Amor qui a effectué des exercices au début de la séance avec le défenseur Aymen Abdennour. A trois jours du derby maghrébin, les joueurs tunisiens se sont accordés sur l'importance de ce deuxième match déterminant du groupe B. "La rencontre face à l'Algérie s'annonce décisive et nous n'avons d'autre choix que la victoire face à notre prochain adversaire dont on connaît toutes les qualités avec de grandes individualités, mais aussi des points faibles qu'on essayera d'exploiter", a indiqué Larry Azouni à l'agence tunisienne TAP. "Il faut tourner la page du premier match face au Sénégal, malgré l'amertume en raison du grand gâchis en attaque et du grand nombre d'occasions ratées, alors que l'adversaire a bien exploité le peu d'opportunités de but créées. Nous devons de ce fait bien nous concentrer à l'approche du but face à la sélection algérienne", a-t-il souligné. Le sociétaire de Nîmes a relevé qu'après "l'ambiance lourde dans les vestiaires dimanche soir après la sévère défaite, la sélection tunisienne doit réagir dans un derby qui s'annonce indécis du fait de l'égalité des forces en présence". Le latéral droit Hamdi Nagguez a reconnu aussi que "la situation du onze tunisien lui offre peu de choix possibles". "Seule la victoire peut nous permettre d'entretenir nos chances de qualification, mais le volume de jeu produit par la sélection nationale dimanche présage d'une sortie réussie jeudi, à condition de faire preuve de concentration", a-t-il estimé. "Nous sommes conscients de la grande valeur de l'équipe algérienne, notamment au niveau offensif, mais nous sommes aussi confiants quant aux moyens de notre équipe, qui garde le moral malgré la défaite et reste bien déterminée à se racheter en faisant preuve de vigilance en défense et d'application en attaque", a-t-il ajouté. La Tunisie, qui s'est inclinée face au Sénégal (2-0) lors de la première journée, occupe la dernière place du groupe B, dominé par les Lions de la Teranga (3 pts) devant l'Algérie et le Zimbabwe (1 pt). Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale.