CAN 2017 : Equipe nationale : La blessure de Soudani suscite l'inquiétude

L'équipe nationale a repris, lundi, le chemin des entraînements à Moanda. Au sortir d'un match nul épuisant aussi bien pour les jambes que pour les nerfs face au Zimbabwe, les coéquipiers de Riyad Mahrez se sont contentés d'un léger décrassage de quelques minutes, tandis que les remplaçants se sont entraînés normalement.

La séance du lundi a été caractérisée par l'absence d'Islam Slimani et Hilal Al Arbi Soudani. Les deux joueurs sont restés se soigner à l'hôtel, comme l'a indiqué la FAF dans un communiqué. Renseignement pris, les deux joueurs souffrent de blessures diverses. Il semblerait qu'Islam Slimani ressent encore des douleurs aux adducteurs et est astreint, du coup, aux soins appropriés.

Sur le principe, l'attaquant de Leicester n'est pas forfait pour le prochain match face à la Tunisie, mais il n'en demeure pas moins que le staff technique des Verts observe avec attention l'évolution de son état de santé. On devrait attendre ce soir pour être fixés.

Les choses semblent un peu plus corsées pour Hilal Soudani dont la blessure à l'escio-jambier paraît plus grave. Les staffs de l'EN gardent une certaine réserve sur le cas de l'attaquant du Dinamo Zaghreb, bien que certaines sources le déclarent d'ores et déjà forfait.

Pas très clinquant lors du premier match face au Zimbabwe, Hilal Soudani trouve ainsi des circonstances atténuantes dans cette blessure qui l'a empêché d'évoluer à son meilleur niveau. George Leekens pourrait donc être amené à modifier son onze de départ en fonction des données actuelles. Le forfait éventuel de Soudani pourrait ainsi pousser le sélectionneur national à incorporer soit Rachid Ghezzal, pour ainsi garder son système de jeu initial, soit mettre Brahimi à gauche et incorporer Sofiane Hanni au milieu, juste derrière l'attaquant de pointe. Autre possibilité, titulariser Baghdad Bounedjah dans un système en 4-4-2.

George Leekens, qui a supervisé la Tunisie lors de son match perdu face au Sénégal (0-2), s'est accordé suffisamment de temps pour bien réfléchir à sa stratégie de jeu. En attendant, les Verts répéteront encore une fois ce soir leur stratégie de jeu.

Amar Benrabah

Mohamed Raouraoua remobilise les troupes

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Mohamed Raouraoua a tenu une réunion avec les joueurs de l'équipe nationale au niveau de leur résidence, au lendemain du match nul concédé face au Zimbabwe (2-2) pour le compte de la 1re journée (Gr. B) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février). Très déçu par cet inattendu résultat, le premier responsable de la FAF a voulu sensibiliser les joueurs en vue du prochain match déjà décisif face à la Tunisie, demain au stade de Franceville (17h00). Le président de l'instance fédérale a prononcé un discours mobilisateur, tout en soulignant que rien n'est encore joué dans l'optique d'une qualification pour les quarts de finale de cette 31e édition de la CAN. Très réceptifs, les coéquipiers du capitaine Aïssa Mandi se sont engagés à tout donner pour arracher la victoire, et, du coup, relancer leurs chances pour la qualification. Les Verts ont effectué lundi matin une séance de décrassage au niveau de leur lieu de résidence à Moanda, en l’absence des deux attaquants, Hilal Soudani, forfait face à la Tunisie, et Islam Slimani.