USMBA : Zouaouri, cinquième recrue de l’USM Bel-Abbes

L'USM Bel-Abbes, club évoluant en Ligue-1, a enrôlé une cinquième recrue lors du mercato hivernal, le milieu de terrain, Zouaouri Abdelkrim, à titre de prêt du MC Saida, a-t-on appris de la direction du club bel-abbésien.

Quatre autres joueurs ont opté pour le club de la Mekkerra, en l’occurrence le gardien de but, Ghoul du CS Constantine, les défenseurs Mehdi Belaldjia et Djamel Chettal du DRB Tadjenanet et l’attaquant Mohamed Kherbache du CA Batna.

Des renforts de choix et de qualité, selon l’entraîneur de l'USMBA, Si Tahar Cherif El Ouazzani qui a affirmé : "Notre recrutement était ciblé puisqu’on a essayé de renforcer tous nos compartiments pour les échéances qui nous attendent, notamment la phase retour et le challenge de la coupe d’Algérie". L'USM Bel-Abbes entamera la phase retour du championnat de Ligue-1 par un déplacement, samedi prochain, à Alger pour affronter l'USM Harrach dans un match à huis clos.