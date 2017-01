33e Cross international « Saïd-Cherdiuoui » Tizi Ouzou : Le 21 janvier, sur le parcours de Fréha

Le traditionnel challenge international de cross-country « Cherdioui-Saïd », la 33e édition cette année, sera couru sur le parcours de Fréha, commune située à 30 km à l’est de Tizi-Ouzou, le samedi 21 janvier 2017, à partir de 9h00.

Cette manifestation est organisée par la direction de la Jeunesse et des Sports et la Ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi-Ouzou, en collaboration avec la Fédération algérienne d’athlétisme FAA. Ce cross de Fréha sera la 7e étape du « Challenge National FAA » 2016/2017, marquée par une participation de 1.800 à 2.000 athlètes venus de toutes les wilayas d’Algérie. Une participation étrangère également présente avec des athlètes de qualité représentant sept pays à savoir le Kenya, la Tanzanie, l’Éthiopie, l’Afrique du Sud, le Maroc, le Qatar et la Tunisie, qui feront le déplacement à Fréha. Ceci, en plus de la présence des meilleurs athlètes (dames et hommes) de l’élite nationale de demi-fond.

Plusieurs personnalités et invités de marque, ainsi que d’anciens champions seront aussi présents pour soutenir les organisateurs et encourager les athlètes, sans oublier les autorités et les élus locaux toujours présents aux rendez-vous sportifs. Cette édition 2017 est dédié à la mémoire du regretté Bachir Belkacem, qui occupait le poste de premier vice-président de la Ligue d’athlétisme de Tizi-Ouzou, décédé à l’âge de 55 ans, le 17 janvier 2014, en plein préparatifs de la 30e édition de ce même challenge.

Nabil Ziani