CAN-2017 : La RDC surprend le Maroc

La RD Congo, dominée dans le jeu mais monstre de réalisme face à une sélection marocaine volontaire (1-0), a profité du faux-pas de la Côte d'Ivoire pour prendre les commandes du Groupe C, lundi lors dès son entrée en lice dans la CAN-2017, à Oyem. Jamais la RDC ne s'était imposée face au Maroc, lors de ses quatre derniers face à face en CAN (3 nuls, 1 défaite). Il n'en fallait pas moins pour relever la pression des supporters congolais, très contrariés par l'épisode de la grève d'entraînement des joueurs vendredi soir en raison d'un problème de «primes». Conséquence ou non, le capitaine, Youssouf Mulumbu, porte-parole de l'équipe durant cet épisode, a été relégué dans ce match sur le banc par le sélectionneur, Florent Ibenge. C'est Junior Kabananga, à l'affût d'une erreur d'appréciation du gardien marocain à la suite d'un centre fuyant dévié sur son poteau, qui a inscrit l'unique but de la rencontre d'un geste acrobatique (55’). Scénario cruel pour Hervé Renard, tenant du titre et en quête du triplé dans la compétition avec trois sélections différentes, tant ses hommes avaient tout fait auparavant pour ramener un bon résultat. Dès la 2e minute, M'Bark Boussoufa expédiait un superbe tir travaillé sur la barre transversale de Ley Matampi, le portier adverse. Mais même si l'ancien joueur d'Anderlecht, Carcela, El Kadouri et Bouhaddouz se sont montrés volontaires, les absences de Younès Belhanda, Sofiane Boufal, Noureddine Amrabat et Oussama Tannane, forfaits pour blessure, se sont fait sentir pour tenter de déséquilibrer le bloc compact de la RDC. Après l'ouverture du score, les «Lions de l'Atlas» ont activé pour revenir mais ils ont été maladroits d’une part, à l'image d'En-Nesyri qui a vu sa frappe passer largement au-dessus, alors qu'il était seul mais excentré dans la surface (70’), et d’autre part

sont tombés sur un Matampi attentif comme sur la tête d'El Arabi à bout portant (86’). Face au Togo, très sérieux face à la Côte d'Ivoire (0-0), les Marocains n'auront plus le droit à l'erreur vendredi.

FICHE TECHNIQUE



1er tour - Groupe C - 1ère journée - À Oyem (Stade d'Oyem) :

RD Congo bat Maroc 1 à 0 (0-0) Arbitre : H. Nampiandraza (MAD)

But : RD Congo : Kabananga (55)

Avertissements : RD Congo: N'Sakala (48), Mutambala (74) Maroc : Da Costa (68)

Exclusion : RD Congo : Mutambala (81, 2e avertissement)

Les équipes : RD Congo: Matampi - Mpeko, Tisserand, Zakuani (cap), N'Sakala (Mutambala 65) - Mbemba, Bokadi, Mulumba - Kabananga (Maghoma 72), Bakambu (Mbokani 77), Mubele

Entraîneur : Florent Ibengé

Maroc : Munir - Dirar, Benatia (cap), Da Costa, Mendyl - Carcela (El-Arabi 78), Boussoufa, El Ahmadi, Saiss (Fajr 73),

El Kaddouri (En-Nesyri 61) - Bouhaddouz

Entraîneur : Hervé Renard

--------------//////////////////

Déclarations

M'Bark Boussoufa (milieu du Maroc): «On mérite de gagner, tout simplement. On a dominé le match, on a eu plus d'occasions avant et après le (1-0). Mais il fallait marquer... (Sur l'erreur du gardien Munir) Cela arrive ! On est tous là, on perd ensemble et on gagne ensemble. On est toujours une équipe, cela peut arriver que l'un ou l'autre fasse une faute. (Sur le prochain match contre le Togo) Je n'aime pas regarder les autres. Je sais qu'ils ont fait (0-0), donc on a encore des chances mais il faut d'abord qu'on gagne ce deuxième match.»



Remi Mulumba (milieu de la RD Congo): «On est très content, cela se voit sur les visages . On n'a pas vécu que des bons moments ces derniers jours, mais on a réussi à répondre présent (lundi soir) même dans la difficulté. C'est que du bonheur. (La passion des supporters congolais) C'est l'Afrique! On sait que c'est comme ça, il y a beaucoup d'attente derrière nous. C'est normal, on comprend tout à fait les réactions qu'il a pu y avoir (Concernant la grève de l'entraînement, ndlr). Maintenant j'espère qu'on a réussi à faire oublier un peu tout ça aux gens et qu'on leur donnera encore beaucoup de plaisir par la suite.