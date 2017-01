Grand Angle : Lueur d’espoir

La diplomatie, incapable jusque- là de mettre un terme au conflit syrien, réussira-t-elle à atteindre cet objectif en 2017? Tous les efforts diplomatiques déployés depuis près de six ans seront-ils enfin couronnés de succès dans les prochains mois? Osons la question, car l’espoir, bien que déçu à chaque fois, est entretenu. Il transparaît dans les déclarations faites régulièrement par des acteurs influents de la communauté internationale. Il ne s’agit pas ici d’évaluer leur degré de sincérité, mais juste de s’accrocher à cette lueur d’espoir, même faible, de tourner une page douloureuse de l’histoire de la Syrie. Car, au final, ce qui compte c’est que la communauté internationale se refuse à baisser les bras et ce, même si la méfiance est toujours de mise entre les soutiens des parties prenantes au conflit. Mais force aussi est de souligner que le conflit doit cesser. La Syrie ne peut plus supporter les conséquences qui découlent de cette guerre, sous peine de se voir détruite irréversiblement. Déjà qu’il ne lui sera pas facile d’entamer sa reconstruction tant les dégâts occasionnés sont grands. Et si pour ceux qui n’ont cure du sort du peuple syrien le temps importe peu, ceux qui se disent agir en son nom doivent aujourd’hui prendre conscience que le temps est compté et qu’ils se doivent de cesser le massacre, tant l’étendue du drame enduré quotidiennement est immense. Il suffit pour cela qu’ils acceptent de reprendre les négociations. Car l’espoir de voir ce conflit prendre fin n’est pas une vue de l’esprit. Les pourparlers d’Astana ce 23 janvier augurent d’ores et déjà d’une réelle possibilité d’avancer sur le chemin de la paix. Cette rencontre parrainée par Moscou, Téhéran et Ankara pourrait contribuer à une reprise réussie des pourparlers de Genève le 8 février prochain sous les auspices de l’ONU. L’annonce de la tenue d’une conférence internationale sur la Syrie au printemps, à Bruxelles, pour examiner les moyens de parvenir à une véritable transition politique et débattre d’un éventuel soutien à une reconstruction post-conflit conforte aujourd’hui cet espoir. Reste à espérer qu’il résistera à d’éventuelles tentatives de sabotage.

Nadia K.