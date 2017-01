Accord sur le nucléaire : L’Iran a démantelé ses centrifugeuses

L'Iran a démantelé ses centrifugeuses et infrastructures excédentaires dans l'installation d'enrichissement d'uranium souterraine de Fordou, conformément à l'accord sur le nucléaire que le pays a conclu avec six grandes puissances (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie), a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Dans un communiqué publié sur son site Web, l'organisation a indiqué avoir vérifié le 15 janvier si l'Iran avait pris les mesures prévues dans cette installation dans les délais fixés par le Plan global d'action conjoint. Aux termes de l'accord, l'Iran était tenu de démanteler ses centrifugeuses et ses infrastructures excédentaires à Fordou et de les entreposer dans l'installation d'enrichissement de combustible de Natanz, qui sera placée sous la supervision continue de l'AIEA. Fordou est l'une des principales installations d'enrichissement d'uranium en Iran. Elle se situe à une trentaine de kilomètres au nord-est de la ville iranienne de Qom. En vertu de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en juillet 2015, l'Iran s'est engagé à réduire son programme nucléaire, notamment en démantelant des infrastructures à Fordou pour dissiper les inquiétudes des pays occidentaux. L'AIEA surveille la mise en œuvre de l'accord. Les pays occidentaux soupçonnaient l'Iran de tenter de développer une arme nucléaire, ce que l'Iran a toujours démenti.