Négociations d'Astana : Moscou pour la consolidation du cessez-le-feu

L'un des "objectifs" des négociations le 23 janvier à Astana au Kazakhstan, parrainées par la Russie, la Turquie et l'Iran, est de "consolider" le cessez-le-feu en Syrie, a annoncé hier le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

«L'un des objectifs de la rencontre d'Astana, c'est d'abord évidemment de consolider le régime de cessez-le-feu», a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse. «Et ensuite d'initier la participation des chefs de combattants sur le terrain au processus politique», a ajouté le ministre russe des Affaires étrangères. Moscou, Téhéran et Ankara ont annoncé le 29 décembre un cessez-le-feu en Syrie ainsi que la convocation le 23 janvier dans la capitale kazakhe de pourparlers sur le règlement du conflit en Syrie. Cette initiative tripartite intervient sur fond de désengagement des Etats-Unis du dossier syrien et après la victoire des forces du gouvernement syrien qui ont repris en décembre le contrôle total d'Alep, au terme de quatre ans de combats acharnés. «Nous estimons que les chefs de combattants sur le terrain doivent participer (au processus politique) et il ne faut pas limiter leur liste aux seuls groupes qui ont signé le 29 décembre», l'accord de cessez-le-feu, a estimé le responsable russe cité par les médias. «Ceux qui veulent nous rejoindre doivent pouvoir le faire», a-t-il poursuivi. Les principaux groupes de l'opposition armée syrienne, notamment «Jaich al-Islam» doivent participer aux pourparlers. Le Haut comité des négociations (HCN), qui regroupe une grande partie de l'opposition syrienne, a annoncé soutenir ces négociations. Pour l'heure, la Russie continue de travailler à la formation de la liste des participants. La Russie, l'Iran et la Turquie, en tant que parrains du processus, seront représentés, ainsi que des émissaires de Damas, des représentants des factions de l'opposition armée et l'ONU. Sergueï Lavrov a souligné qu'il serait «juste» d'inviter à Astana des représentants de la nouvelle administration américaine de Donald Trump qui sera investi le 20 janvier, trois jours avant le début des négociations d'Astana. Samedi, l'équipe de transition de Donald Trump avait confirmé avoir été invitée à Astana et laissé entendre qu'aucune réponse n'avait encore été envoyée en retour.

--------------//////////////////

Deir Ezzor

L’armée lance une offensive contre Daech

Les forces gouvernementales syriennes mènent avec le soutien de l'aviation russe une vaste offensive sur des positions du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) près de Deir Ezzor (420 km de Damas), ont rapporté hier les médias syriens.

«Les militaires syriens ont délogé les terroristes de Daech de l'aérodrome militaire situé dans les environs de Deir Ezzor et avancent en direction des collines Tall Khuraytah et Tall Baruq», a indiqué la chaîne de télévision «Syria». Selon la chaîne progouvernementale, «les troupes gouvernementales et des milices populaires sont soutenues par l'aviation syrienne et russe».

L'agence de presse russe «Sputnik» a rapporté de son côté que «des combats se déroulaient dans plusieurs quartiers de la ville tenus par les terroristes». L'armée syrienne a réussi à reprendre le contrôle de la route menant à un aérodrome militaire, principal bastion des troupes gouvernementales dans la région. Les terroristes de Daech ont mené samedi une attaque contre l'aérodrome et des zones urbaines qui se trouvent sous le contrôle de l'armée syrienne. L'EI s'est emparé de postes de l'armée dans la banlieue Muhendisin et ont consolidé leurs positions aux alentours de la ville, selon les médias.

Parallèlement, le quotidien syrien Al Watan a annoncé que l'armée syrienne avait également commencé une opération visant à reprendre le contrôle des installations pétrolières et gazières à la périphérie de Palmyre. L'opération implique près de 10.000 soldats syriens. L'opération vise à déloger les terroristes des champs Jezal, Ash-Shaer et Mahr qui demeurent sous contrôle de Daech depuis la fin de l'année dernière, a précisé le journal.