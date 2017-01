Cinéma : Vers l’ouverture de nouvelles de salles

Le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi a indiqué, lundi soir à Tissemsilt, que la politique de son département s’oriente actuellement vers l’ouverture d’un grand nombre de salles de cinéma au niveau national. Dans un point de presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, M. Mihoubi a souligné que cette politique entre dans le cadre de la diversification de l’acte culturel dans le pays en accordant plus d’intérêt au cinéma. D'autre part, le ministre a indiqué que la wilaya de Tissemsilt compte un grand nombre de manifestations culturelles et que son département ministériel réfléchit actuellement sur l'organisation d'un rendez-vous culturel annuel en concertation avec les instances culturelles locales pour permettre à la wilaya de relancer son développement et son épanouissement culturel. Le taux d’adhérents aux établissements culturels de la wilaya de Tissemsilt est très important dénotant d'un sens culturel chez la population de la région, a-t-il souligné. Lors d’une émission de radio, le ministre a rappelé que l’UNESCO a classé, l’année dernière, Ahellil, le cortège de Labiodh Sidi Cheikh et Imzad comme patrimoines immatériels universels dans le cadre des efforts de son ministère à accorder une importance capitale au patrimoine matériel et immatériel de notre pays. "L’amendement constitutionnel du 16 avril 2016 a comporté un article protégeant le patrimoine matériel et immatériel dans notre pays", a déclaré le ministre ajoutant que la protection du patrimoine matériel et immatériel est un acquis constitutionnalisé imposant des responsabilités à s’occuper de ce legs. M. Mihoubi a signalé, en outre, que son secteur a enregistré plusieurs investissements dans le champ culturel dont la réalisation de complexes cinématographiques contribuant à une rentrée financière à l’Etat. Par ailleurs, le ministre a annoncé l’ouverture prochaine de salles de spectacles de théâtre et de cinéma à Tissemsilt devant impulser l'activité culturelle dans la wilaya.