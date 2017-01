Le Coin du copiste : Philosopher

Le propre de l’homme est de philosopher sur la vie, l’histoire, la guerre et les turpitudes de la société quand elle accuse des retards sur son temps. La réflexion peut être indéfinie et atemporelle et les écrits des sages grecs ou des penseurs musulmans dans les premiers moments de l’avènement de la religion, s’avèrent souvent d’une actualité extraordinaire car qui peut empêcher l’individu à produire de nouvelles idées sur son environnement immédiat ou encore lointain ? Dans cette optique le public ne peut qu’accueillir avec curiosité et satisfaction la deuxième édition des « Journées internationales de philosophie d’Alger » prévue les deux journées du mois de mars prochain les 11 et 12. Le programme qui a fait l’objet d’une publication sur un site électronique spécialisé peut susciter l’attention de n’importe quel algérien qui porte un regard sur la question puisque le thème retenu pour cette année est « Le beau ». Organisées par l’Institut français d’Alger, ces journées dont la création revient à l’écrivaine et philosophe algérienne Razika Adnani, auteur de nombreuse livres en langue arabe dont El Kafi fi el falsafa, un précis destiné aux lycéens, sont organisées pour permettre à l’assistance de discuter de problématiques proche de l’individu, des préoccupations et questionnements de ce dernier. Cette édition voudrait engager un dialogue autour du thème du « Beau » pour connaître sa définition dans certaines cultures qui l’assimilent à l’utilité d’un produit qui satisfait son usager, le monde étant de plus en plus poussé par le matérialisme et gouverné par l’individualisme. Dans cet ordre d’idée le « Beau » n’est-il pas un besoin naturel ? La question est inévitable lorsqu’elle nous conduit sur un autre plan à nous interroger sur la relation entre le « Beau » et l’art, entre l’art et la civilisation et essentiellement à la place qu’occupe cette philosophie dans notre vie de tous les jours. A la table de conférence, il y aura des invités de marque venus pour la majorité du pourtour de la Méditerranée à l’instar du directeur des pages « Maghreb » qui sponsorise d’ailleurs l’événement et de Nadira Laggoune, tous assistés par des modérateurs de la discussion, comme l’écrivain Lazhari Labter et le critique Youcef Saiah. Nos universitaires et hommes de culture algériens sont également de la partie pour évoquer par exemple le thème dans l’architecture, l’art public, du jugement esthétique expression d’un sentiment « privé » ou connaissance conceptualisable et de l’autre côté de la table il y aura des interventions qui parleront de la quête du sacré dans l’art moderne et la possibilité d’un sens du « beau » basé sur un fondement culturel. Tout un programme en perspective au contenu très captivant qui promet des discussions d’où pourront jaillir bien des lumières …

L. Graba