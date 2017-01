Concours du texte théâtral : Zaman el yabab du Jordanien Houzaa El Barari décroche le premier prix

Le texte Zaman el yabab de l’écrivain jordanien Houzaa El Barari a décroché le premier prix au concours du texte théâtral dédié aux adultes, organisé lundi dans le cadre de la 9e édition du Festival du théâtre arabe qui se déroule du 10 au 19 janvier à Oran. Le mot "el yabab" veut dire sécheresse, utilisé par l’auteur de ce texte primé pour qualifier la situation de la nation arabe confinée à une mort lente, "non pas celle de la fin de tout être humain, mais dans son sens le plus large soit la mort des rêves, des projets et horizons" comme l'a expliqué Houzaa El Barari. En marge de la cérémonie d’annonce de ce prix, Houzaa El Barari a souligné que le théâtre arabe souffre d’une crise de textes pour manque d’auteurs qui tendent plus vers le roman et le cinéma. Cette situation est due à l’éloignement du théâtre des masses populaires se contentant de manifestations et de festivals dédiés à une élite réceptive de ce genre d'art, a-t-il estimé. La solution réside, selon lui, dans l'implication de nouveaux écrivains et romanciers en écriture théâtrale qui doivent contribuer à une réelle amorce du texte théâtral, ajoutant que les concours et les prix peuvent être un stimulant. La valeur du premier prix de ce concours est estimé à 5.000 dollars et du deuxième à 3.000 dollars attribué à l’Egyptien Said Hamed Chehata pour son texte Ouridou Raessi. Cette pièce dominée par l’aspect philosophique est un dialogue entre un roi et un garde qui lui promet toujours de trouver des solutions à tous ses problèmes. Le troisième prix d’une valeur de 2.000 dollars a été décerné ex aequo à Mahmoud Mohamed Kellini d’Egypte et El Boussairi Abdallah de Libye. (APS)