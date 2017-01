Le mariage en téléréalité : Zewjouni, Zewjouni à partir de février

Zewjouni, Zewjouni qui se traduit littéralement par « mariez-moi, mariez-moi » est l’intitulé d’un nouveau programme de téléréalité à caractère socio-caritatif, premier du genre dans notre pays.

En effet, aucun réalisateur n’a, jusque-là, osé introduire cette idée en Algérie et qui, pourtant, existe depuis quelques années déjà dans un nombre de pays arabes.

Ce programme, dont les premiers épisodes seront diffusés à partir du mois de février prochain, promet de faire enclencher une nouvelle dynamique dans l’industrie de la production de téléréalité algérienne. C’est le grand pari du producteur de Zewjouni, Zewjouni M. Omeur Zoubir, scénariste, réalisateur et comédien, qui a signé l’écriture de plusieurs feuilletons dont le célèbre Kouloub fi Siraa, Souk Hadj Lakhdar, Imarate Hadj Lakhdar, Dalil (réalisation et scénario), Diaab Wa El Hob (réalisation et 1er rôle) et le téléfilm Le fugitif. Contacté par notre journal, Omeur Zoubir nous a dévoilé en exclusivité les détails de ce programme et ses coulisses « vous savez, la solidarité dans le mariage dans notre société reste une question des plus sensibles. C’est ainsi que m’est venue l’idée d’écrire ce concept, à savoir le mariage en téléréalité, avec une spécificité introduite pour la première fois dans ce type de programme. Il s’agit de l’humour. « Zewjouni, Zewjouni ce sont des épisodes qui vont faire vivre, le téléspectateur algérien des vraies fêtes de mariage, célébrées dans la joie mais surtout avec beaucoup d’humour », explique notre interlocuteur. Ce dernier a fait appel au grand humoriste, Mustapha Himoune connu des algériens par « Moustafa Ghir Hak de Bila Houdoud ». Il sera l’un des personnages clés de ce programme qui sera tourné dans les 48 wilayas. « Mustapha Himoune, sera une sorte de parrain de tous les couples qui seront mariés. Il va animer toutes les cérémonies mais surtout assurer les préparatifs de la fête, à la fois, pour le mari et la mariée. Chaque épisode qui durera 52 minutes sera consacré à la célébration d’un seul mariage.

« A travers des séquences vivantes, le téléspectateur algérien va découvrir mais surtout vivre l’ensemble des étapes qui précèdent la cérémonie du mariage. Le programme commence par l’arrivée de l’équipe de production à l’aéroport, suivi d’une réunion de la cellule de travail, tenue à la résidence Jasmin. La caméra du réalisateur va, ensuite, faire partager le téléspectateur, aux plus importants préparatifs du mariage, allant de l’équipement de la maison, jusqu’au passage chez le coiffeur ou la coiffeuse en passant par le choix des habits du couple et ceux du menu et de la salle devant abriter la cérémonie. Des interviews chargées d’émotions sont prévues au début et à la fin de chaque épisode », révèle Omeur Zoubir. Concernant le financement de cette production, notre interlocuteur a précisé que jusqu’à ce jour, il est entièrement privé. Seuls les walis ont apporté leur contribution, note-t-il. A Oran, 4 couples ont déjà été mariés, le tournage du programme se fera prochainement dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ensuite Annaba. Dans chaque wilaya, une star locale est l’invitée du programme. Le producteur de Zewdjouni, Zewjouni Omeur Zoubir, prépare actuellement une nouvelle sitcom appelée « Drayar » et il est en discussion avec le groupe MBC pour l’écriture d’un nouveau feuilleton.

Amel Saher