M. ABDELMALEK BOUDIAFÀ TIPASA

Un nouvel hôpital aux cri-tères internationaux assurant denombreuses spécialités médi-cales dont la cardiologie, unepremière dans la wilaya, a étémis en service lundi à Tipasa enprésence du ministre de laSanté, de la Population et de laRéforme hospitalière, Abdelma-lek Boudiaf. «Cet hôpital est unvéritable acquis pour la carte sa-nitaire de la wilaya de Tipasa»,a estimé M. Boudiaf dans unedéclaration en marge de l’inau-guration de cet établissementsanitaire, en compagnie du wali,Moussa Ghelai. Et d'ajouter quela carte sanitaire à Tipasa a en-registré des changements radi-caux depuis 2013, unrenforcement par de nom-breuses structures et des médecins spé-cialistes dont le nombre est estimé àplus de 425 médecins. M. Boudiaf asouligné l’inscription de tous ces pro- jets «au titre de la politique gouverne-mentale visant la promotion desprestations sanitaires offertes aux ci-toyens, outre le rapprochement desstructures médicales des malades», touten faisant des wilayas de Tipasa, Blidaet Boumerdes «une ceinture de sécuritépour la capitale, dans un objectif d’at-ténuation de la charge sur les établisse-ments d'Alger», a indiqué le ministre.Après avoir loué la qualité de réalisa-tion de cet hôpital, le ministre de laSanté, de la Population et de la Ré-forme hospitalière a invité son staff médical à le «préserver et à être au dia-pason des systèmes numériques adop-tés en son sein, notamment au titre dusuivi électronique des dossiers médi-caux». Selon les explications fourniessur place par le directeur de la santé dela wilaya, Amrani Toufik, le nouvel hô-pital de Tipasa assure sept spécialités,dont la cardiologie, la chirurgie car-diaque et la rééducation fonctionnelle,introduites pour la première fois àl’échelle de la wilaya. L’établissementréalisé avec une enveloppe de plus de2,4 milliards de dinars compte égale-ment des services de chirurgie géné-rale, chirurgie médicale, médecineinterne, réanimation, oncologie et decancérologie pédiatrique. La structureest composée également de labora-toires et d’un service de radiologie,doté d’un scanner. Outre ce nouvel hôpital, la wilayade Tipasa compte un hôpital psychia-trique à Nadhor, des services hospitalo-universitaires pour la médecine et laneurologie à Cherchell et des servicesd’oncologie, parallèlement à 16 éta-blissements publics de santé de proxi-mité. Le secteur, qui dispose égalementde pas moins de sept scanners, a étérenforcé à l’occasion de cette visite mi-nistérielle, par l’inauguration d’unCentre de wilaya de collecte de sang,premier du genre à l’échelle locale, réa-lisé pour une enveloppe de plus de 87millions de dinars, en plus d’un labo-ratoire d’analyses et d’hygiène. M.Boudiaf a insisté sur l’impératif decoordination des actions entre les bu-reaux de santé et la société de distribu-tion d’eau, en vue d’atténuer les risquesliés aux intoxications alimentaires. Il acité, à titre indicatif, l’intoxication col-lective survenue dernièrement à Chorfa(Bouira). Le ministre s’est égalementrendu à l’hôpital de Sidi Ghiles (àl’ouest de Tipasa) pour l’inaugurationd’un appareil d'imagerie par résonancemagnétique (IRM), «unique à l’échellede la wilaya de Tipasa». Au cours dechacune de ses haltes, il a insisté surl’impératif d’assurer la meilleure priseen charge possible des malades, tout enœuvrant à l’amélioration du rendementdes employés du secteur, conformé-ment aux développements technolo-giques en cours grâce à un programmede formation adapté. Cette visite sepoursuivra par l’inspection d’autresstructures sanitaires, sises à Sidi Amaret Hadjout, et la tenue d’une rencontreélargie aux cadres du secteur. La présentation au Parlement duprojet de loi sur la santé reportéeet non retirée Le ministre de la Santé, de la Popu-lation et de la Réforme Hospitalière,Abdelmalek Boudiaf, a assuré, à Ti-pasa, que le projet de loi sur la santé aété «reporté et non pas retiré ou an-nulé». En réponse à une question del’APS sur le sujet, en marge d’une vi-site de travail à Tipasa, le ministre a dé-claré que ce projet de loi «ne peut êtresoumis au Parlement (avec ses deuxChambres) dans le contexte actuel»,assurant toutefois qu’il n'a été «ni re-tiré, ni annulé» au vue de son impor-tance, sans plus de détails. Ce projet deloi a suivi le processus constitutionnelrelatif à tout texte de loi, après son exa-men par le Conseil des ministres, aajouté M. Boudiaf, qualifiant la mou-ture de «très importante car au diapa-son des mutations en cours dans ledomaine». Il a estimé que ce report «neportera pas préjudice au projet de loi,en phase avec les développements en-registrés dans le secteur de la santé»,citant l’hôpital de Tipasa, inaugurélundi, disposant de tous les nouveauxsystèmes de gestion, à l’instar du dos-sier médical électronique et de sys-tèmes informatisés, lesquels, a-t-ilrelevé, sont contenus dans le nouveautexte de loi. Le ministre de la Santé aréitéré, à cette occasion, le fait que lanouvelle loi sur la santé n’ait pas remisen cause la gratuité de la médecine,considérée comme étant «à la basemême de la politique sociale en Algé-rie», ajoutant que «tout changementnécessite du courage pour faire face». Auparavant, M. Boudiaf avait pro-cédé à l’inauguration d’un hôpital de130 lits réalisé selon des critères inter-nationaux et englobant, pour une pre-mière à l’échelle de la wilaya, septspécialités, dont la cardiologie. Un cahier des charges pour la Pharmacie centrale M. Abdelmalek Boudiaf a annoncé lamise en place d’un cahier de chargesobligeant la pharmacie centrale à ac-quérir les médicaments produits loca-lement. Un second cahier de chargesobligera, quant à lui, les laboratoiresinternationaux activant en Algérie à selancer dans la production locale aubout de deux années d’exercice, aajouté le ministre. Dans une déclara-tion à la presse en marge de sa visite ,le ministre a indiqué que d’importantsefforts sont consentis par le gouverne-ment algérien en vue de soutenir, ac-compagner et encourager la productionnationale, soulignant par la même oc-casion que «le fait d’amener les labo-ratoires internationaux à investir enAlgérie et produire les médicaments lo-calement n’est pas une mince affaire».