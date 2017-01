M. Talaï à Tizi Ouzou : Mise en service de la voie ferrée Thénia - Tizi Ouzou le 15 avril

La ligne ferroviaire électrifiée reliant Thénia à Tizi Ouzou sera mise en service le 15 avril prochain, a annoncé hier le ministre des Travaux public et des Transports qui a effectué une visite du travail et d’inspection dans la wilaya.

Lors de sa visite d’une partie de ce grand chantier, le ministre a sommé les entreprises en charge des travaux de modernisation et d’électrification de cette voie ferrée de redoubler d’efforts pour que cette ligne soit mise en service le 15 avril, annonçant au passage la date du début des essais techniques, à savoir du premier au 14 avril prochain.

Pour être dans ce délai, le ministre a invité les autorités locales ferrée à accompagner les entreprises réalisatrices dans la levée des oppositions qui persistent encore et ayant retardé l’avancée des travaux de ce grand projet dont les travaux de sa modernisation avaient débuté en juillet 2012 pour un délai contractuel de réalisation de 20 mois.

La réalisation de ce projet a été confiée à un groupement d’entreprises, composé de l’ETRHB (Algérie), Teixera Duarté (Portugal), Ozgûn (Turquie) et Enysse (Espagne) pour un montant dépassant les 58 milliards de dinars. A sa mise en service, cette ligne ferroviaire permettra de rallier la capitale à partir de Tizi-Ouzou en 1h10 mn seulement avec un train rapide d’une vitesse de 160 km/h.

Le ministre a également inspecté le projet de la pénétrante autoroutière devant relier la wilaya de Tizi-Ouzou à l’autoroute Est-Ouest dont les travaux traînent toujours.

Ce projet qui s’étale sur 36 kilomètres du nord au sud de la wilaya permettra l’amélioration des dessertes des différentes zones industrielles de la wilaya et la multiplication du volume des échanges commerciaux.

Ce projet structurant permettra aussi une meilleure connexion de la wilaya de Tizi-Ouzou aux autres wilayas. Sur chantier, le ministre a annoncé la réception partielle de cette pénétrante autoroutière où le taux d’avancement des travaux avoisine les 60%. Boudjemaa Talaï a aussi visité le chantier du téléphérique de Tizi-Ouzou où il s’est interrogé sur les raisons de l’énorme retard qu’accuse ce projet qui n’a pas vraiment évolué depuis sa dernière visite, il y a presque une année. Sur les lieux, le ministre a exhorté les deux entreprises en charge de la réalisation à trouver la solution à ce retard faute de quoi il sera procédé à la résiliation du contrat à leur tort exclusif.

Long de 7 kilomètres avec cinq stations, le téléphérique est lancé à la fin de l’année 2014 pour un délai de réalisation de 24 mois, prolongé jusqu’à 39 mois, pour une enveloppe financière de 4,9 milliards de dinars. Deux entreprises interviennent dans la réalisation de ce projet, à savoir SNC Bapiva (Algérie) et Pomagalski (France).

Les chantiers d’un pont sur l’oued Sebaou à hauteur de la localité de Tamda, commune d’Ouaguenoun et l’échangeur de Fréha, sont deux autres chantiers inspectés par le ministre qui était accompagné par le wali et le P-APW. Dans un point de presse animé à la fin de sa visite, M. Talaï a indiqué que son département a mobilisé tous les moyens nécessaires pour la prise en charge de toutes les routes affectées par les dernières chutes de neige. Il a également fait part des instructions données aux responsables des aéroports de Sétif et Constantine pour la réouverture des pistes. Le ministre a également exprimé sa préférence pour l’outil de réalisation nationale, avant de préciser qu’aucun projet de son secteur ne souffre de crédits de payement.

Bel. Adrar