M. Abdelkader Benmarouf, président de la Cour des Comptes : « Le gouvernement est attentif à nos recommandations »

Plus d’indépendance au profit de la Cour des comptes à travers la nouvelle Constitution révisée et adoptée en février dernier. Les nouveaux amendements constitutionnels consolidant l’action de la Cour des comptes et renforçant ses prérogatives ont été salués et favorablement accueillis par le président de cette institution, M. Abdelkader Benmarouf, invité hier au forum de la Chaîne I de la Radio nationale.

L’intervenant a mis l’accent d’entrée sur un déploiement, autrement plus généralisé de l’action de contrôle de la Cour des comptes érigé désormais au rang d’une disposition constitutionnelle. « Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, la Cour des comptes dispose de l’indépendance nécessaire », indique, en effet, M. Benmarouf.

Il évoquera aussi l’autre disposition incluse dans la loi fondamentale et ne manquant d’importance à son avis, celle stipulant l’obligation de rendre destinataire et le Premier ministre et les présidents des deux Chambres parlementaires (APN et Sénat) du rapport établi annuellement par la Cour des comptes. Un rapport comprenant les observations mais aussi la recommandation de la même institution en vue de consacrer plus de transparence dans la gestion de la finance publique par les différents organismes de l’Etat. Amélioration progressive du niveau d’application des recommandations de la Cour des comptes, fait savoir en outre son président qui illustre son argumentaire par un rapport très riche en exemple. M. Benmarouf cite, entre autres, la reprise depuis 2008, de la présentation de la loi portant règlement budgétaire, ce qu’il a qualifié de « bon signe » ayant contribué à vulgariser l’action de l’institution qu’il préside.

Autre exemple certifiant de la prise en considération par le gouvernement des recommandations de la Cour des comptes, celles qui se sont traduites par des décisions sur le terrain, notamment en matière de réductions des comptes spéciaux. En effet sur les 100 comptes spéciaux que comptait le pays il y a de cela quelques années, le gouvernement a procédé à la suppression presque de la moitié d’entre eux.

Il en reste 56 de ce type de comptes, révèle l’invité du forum de la Radio nationale. La dotation par le gouvernement des postes budgétaires signalés vacants par la Cour des comptes est aussi une preuve supplémentaire attestant de l’oreille attentive et de l’intérêt qu’accordent les hautes autorités du pays pour les recommandations émises par cette institution. A l’évidence, l’action de la Cour des comptes ne pourrait se décrire autrement que complémentaire à la consécration des objectifs actuelle prônés par les responsables à différents niveaux de l’Etat qui soulignent l’impératif de la rationalisation des dépenses et de surcroît une exploitation efficiente des ressources de la finance publique. Dans cette optique, la gestion des finances publiques gagne en transparence, à se référer aux dires de M. Benmarouf.

Là encore, il argumente son propos par le fait que 95% des gestionnaires des établissements publics établissent aujourd’hui leurs bilans annuels et ce, contrairement aux précédentes années où le nombre de gestionnaires qui se soumettaient à cet exercice d’établissement des bilans ne dépassait pas le taux de 20 %.

Sur un autre volet et dans le but de faire valoir une saine gestion des deniers publics, le président de la Cour des comptes a fait part, hier, sur les ondes de la Radio nationale de la mise en place « d’un groupe de travail chargé d’assurer un meilleur suivi dans l’application des recommandations émises par la Cour des comptes ».

M. Benmarouf souligne en outre la nécessité de dynamiser la coordination entre la Cour des comptes et l’inspection générale des finances (IGF) en vue d’approfondir la coopération dans les domaines de la formation et des techniques de contrôles notamment. Il émet également le souhait de mieux vulgariser le rapport qu’établit annuellement la Cour des comptes via sa publication au profit du grand public. Le rapport qui a toujours bénéficié d’une large médiatisation à chaque fois qu’il est rendu public annuellement, est remis au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des deux Chambres du parlement.

Karim Aoudia