Collectivités locales : Soutien au développement dans les régions du Sud

«L’État est déterminé à soutenir le développement et l’investissement dans les régions du sud du pays, conformément aux instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a mis l’accent, lors du dernier Conseil des ministres, sur la nécessaire prise en charge des attentes du citoyen dans le Sud», a indiqué le ministre, lors de l’inauguration du nouveau siège de la daïra de Robbah. M. Bedoui a, en outre, réitéré la poursuite du soutien des pouvoirs publics à l’investissement, à travers les dispositions et les lois encourageant les investisseurs, ajoutant, dans ce contexte, que «l’examen de la réduction de la tarification de l’électricité vise, notamment l’encouragement du développement et de l’investissement dans les régions du sud du pays». «Nous invitons les opérateurs à investir dans les wilayas du sud du pays, à la faveur des mesures incitatives financières et administratives accordées par l’État dans le but de booster la dynamique d’investissement dans ces régions», a souligné le ministre. M. Bedoui a, par ailleurs, évoqué la préparation du projet lié à la création de wilayas déléguées dans les régions des Hauts Plateaux, soulignant que ce projet s’appuie sur des paramètres sociaux et économiques. La création des nouvelles wilayas déléguées, a-t-il dit, est un «réaménagement administratif visant à rapprocher l’Administration du citoyen, pour améliorer le service public et ne constitue aucunement un découpage territorial». Le ministre a, sur un autre registre, affirmé que «l’Algérie est forte par ses institutions et la conscience de son peuple, et qu’elle fait face à une conjoncture exceptionnelle induite par la situation sécuritaire détériorée prévalant dans son voisinage». Auparavant, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales avait inspecté, dans la commune de Robbah, un site de lotissements sociaux, où il avait procédé à la remise symbolique de neuf titres d’attribution de lots de terrain à bâtir, parmi une tranche de 402 titres, sachant que 1.200 lots de terrain ont été délimités dans cette commune. M. Bedoui a également écouté un exposé sur l’opération d’aménagement de lotissements sociaux à travers les 22 communes de la wilaya d’El-Oued.

«La distribution de 300.000 lots de terrain à bâtir à travers les régions du Sud et des Hauts Plateaux est une décision gouvernementale visant l’absorption de la crise du logement», a souligné M. Bedoui, précisant qu’une enveloppe conséquente de 19 milliards DA a été consacrée à l’aménagement des lotissements et dont les travaux d’aménagement et des réseaux divers seront achevés avant la fin de l’année en cours.



« L’État œuvre à l’accompagnement des investisseurs »



Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a affirmé, depuis la wilaya d’El-Oued, que l’État œuvrait à l’accompagnement des investisseurs. «L’État œuvre à l’accompagnement des investisseurs, à travers la mise en place de mécanismes et de facilitations susceptibles d’encourager l’investissement dans les différents domaines», a indiqué le ministre, lors de l’inauguration du centre de fret de l’aéroport de Guemmar, à l’entame d’une visite de travail de deux jours dans la wilaya d’El-Oued. M. Bedoui a appelé, à ce titre, les opérateurs économiques à multiplier leurs efforts et à contribuer à la dynamisation de cette structure aéroportuaire, de sorte à en bénéficier à l’échelle nationale pour le fret des produits agricoles. Il a, en outre, valorisé les potentialités agricoles de la wilaya d’El-Oued qui, a-t-il dit, a la possibilité de satisfaire une bonne partie des besoins nationaux en produits agricoles. Le centre de fret de Guemmar, qui couvre une surface de 598 m2 pour une capacité de 3.000 tonnes/an, dispose de chambres froides d’une capacité de 150 tonnes/an, selon sa fiche technique. Un exposé a été présenté à la délégation ministérielle sur l’opération d’extension de ce centre, à travers la réhabilitation de magasins et bureaux de l’aéroport, lancée en décembre 2016 pour un coût de 50 millions DA. «Cette opération d’extension devra permettre d’accroître les capacités de fret à 650 m2 susceptibles d’accroître la capacité de stockage à 8.000 tonnes/an», a-t-on expliqué. Dans la zone d’activités de la commune d’Oued El-Allenda (15 km à l’ouest d’El-Oued), une présentation a été faite au ministre sur l’étude d’aménagement de cette zone de 150 hectares, un projet pour lequel l’État a consenti un investissement de 500 millions DA, dans le cadre du Fonds de développement des régions du Sud. Un exposé a été présenté au ministre sur la situation du foncier industriel de la wilaya, dont 200 hectares dans la zone d’El-Foulia (daïra de Reguiba), 14 anciennes zones d'activités (188 ha) et 12 autres zones d’activités (1.442 ha) nouvellement aménagées. Quelque 1.130 dossiers d’investissement industriel ont été déposés à travers la wilaya, dont 319 dossiers avalisés, a-t-on fait savoir, en signalant que 6,8 milliards DA ont été consentis par les pouvoirs publics pour l’aménagement de ces zones d’activités appelées à générer 2.179 emplois. Sur site, M. Bedoui a présidé une cérémonie de remise symbolique de trois titres de concession industrielle à des investisseurs sur un total de 46 titres. Après avoir écouté un exposé sur la zone d’activités d’Oued El-Allenda et la création de mini-zones d’activités dans les communes d’El-Oued et Djamaâ, le ministre a visité une minoterie privée. Cette entité économique, d’une capacité de production de 1.200 quintaux de semoule par jour et de stockage de 7.200 q de blé, occupe une surface de 1.000 m2. Ce projet, attribué dans le cadre de la concession pour un montage financier de 340 millions DA, a généré 34 emplois, a-t-on expliqué. Auparavant, le ministre avait inauguré le nouveau siège de la commune d’Ourmas (14 km au nord d’El-Oued) où il a indiqué que le but attendu de la réalisation de ce type de structures était «d’améliorer le service public», avant d’ajouter que «la satisfaction du citoyen est l’unique indicateur permettant de mesurer le degré de prise en charge positive de ses attentes». M. Bedoui a saisi l’opportunité pour appeler à associer le citoyen et l’impliquer «efficacement» dans le sens d’accompagner les efforts de l’État visant la modernisation de l’Administration algérienne. (APS)