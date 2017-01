Numérisation des documents du foncier : Généralisation prochaine

Le ministre délégué, chargé de l’Économie numérique et de la Modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, a affirmé, hier à Blida, qu’il sera procédé «prochainement» à la généralisation de la numérisation des documents et données du foncier. Cette opération a été mise en œuvre à titre expérimental au niveau des services du Domaine de l’État et de la Conservation foncière de Boufarik.

En marge de sa visite au siège des services des domaines de l’État et de la Conservation foncière de Boufarik, où il s’est enquis de l’état d’avancement de cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’Administration, M. Boudiaf a précisé que «cette dernière expérience sera généralisée prochainement à l’ensemble des wilayas».

Dans le même sens, le ministre délégué a fait part de la «prochaine» acquisition de matériel de numérisation qui facilitera les opérations de délivrance de documents et données relevant du foncier.

Dans le cadre de cette expérience, première du genre au niveau national, le ministre délégué a mis l’accent sur un logiciel «mis au point» par des compétences algériennes, pour la conservation des documents fonciers.(APS)