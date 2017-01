Centre de repos des moudjahidine : Adopter un programme de divertissement

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a insisté à Biskra sur la nécessité de mettre en place un programme de divertissement varié en direction des visiteurs du centre de repos des moudjahidine.

Lors d’une visite effectuée à cet établissement située au nord de la ville de Biskra, le ministre a préconisé de proposer des activités culturelles et de divertissement aux visiteurs, en plus des autres services qui leur sont assurés.

Ce programme d’animation peut inclure des visites organisées aux sites historiques de la région des Ziban dont le musée régional du moudjahid ou encore les centres de torture, a notamment souligné M. Zitouni. Le séjour des moudjahidine originaires d’autres wilayas peut également être exploité pour enregistrer leurs témoignages sur la Révolution libératrice, a encore indiqué le ministre, qui a également évoqué la possibilité de présenter des films historiques.

Le centre de repos des moudjahidine ne doit pas seulement se contenter de l’hébergement et des services annexes, a ajouté M. Zitouni, estimant que le centre n’est point un hôpital, mais une structure à services multiples incluant loisirs, divertissement et excursions.

Répondant à des personnes séjournant dans le centre, le ministre leur a assuré la prise en charge des problèmes liés au chauffage et le service de transport jusqu’au centre ville.

Dans la commune de Branis (18 km au nord de Biskra), le ministre a procédé à la baptisation d’un centre de soins du nom du chahid Ali Khenfar (1923-1960), du nouveau lycée du nom du chahid Messaoud Latif (1896-1956), d’une école primaire du nom du chahid Ahmed Rouighi (1927-1961) et du nouveau CEM du nom du moudjahid Ahmed Remidhini (1925-2008).

Au cours de la première journée de visite, le ministre a présidé, dimanche dernier, l’ouverture des travaux du séminaire des résistances nationales dans les Ziban au 19e siècle au musée régional du moudjahid colonel Mohamed-Chaâbani.

Il s’était également rendu aux domiciles des moudjahidine Tayeb Melekmi et Mokhtar Taleb et a visité plusieurs structures dont le musée du colonel Si El Houas à M’chounech et le mausolée du compagnon du prophète, Okba Ibn Nafi.