Dialogue social : portes grandes ouvertes

«C’est sur instruction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, que j’ai organisé cette rencontre afin de promouvoir l'échange d'information et de promotion du dialogue social avec les partenaires sociaux représentant les travailleurs », tels sont les propos tenus par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Mohamed El Ghazi, qui a animé hier au siège de son département une conférence de presse, à l’issue de sa rencontre avec les membres de l’intersyndicale autonome, a affirmé que le Président de la République a insisté sur la participation des travailleurs dans le processus engagé du développement socio économique du pays. « J’ai invité les syndicats autonomes à améliorer le système de communication et à fortifier le dialogue mutuel afin que nous puissions agir et interagir avec confiance, cerner les besoins et y répondre », a-t-il dit.

Le ministre a appelé les 25 syndicats autonomes présents a cette rencontre à coordonner davantage avec les représentants de leurs secteurs respectifs afin d’apporter leur savoir-faire dans le but d’un développement permanent des activités sectorielles.

De ce fait, M. El Ghazi a indiqué que les ministres de différents secteurs ont programmé également des rencontres avec les représentants de travailleurs pour débattre des questions socioprofessionnelles relatives au secteur concerné. « Il s'agit donc d'une démarche que le Gouvernement a mis en place et qu'il renforce de manière continue », a-t-il dit, tout en affirmant que ces démarches ont permis de concrétiser une série d'actions dans le monde du travail qui a connu ces dernières années, une évolution significative.

Selon le ministre, une approche consensuelle avec les représentants des travailleurs et des employeurs et le Gouvernement, a toujours privilégié les mécanismes de concertation à travers les consultations des organisations syndicales sectorielles, qui ont abouti à l'élaboration et la promulgation de textes réglementaires portant notamment sur les statuts particuliers et les régimes indemnitaires des différents corps des fonctionnaires et agents publics issus du Statut Général de la Fonction Publique.

Cette rencontre, ayant pour objectif d’initier un dialogue social fructueux, a porté également sur la dimension emploi, ce qui conduira le ministre à dire que l'Etat poursuivra sa politique de promotion et de développement de l'investissement créateur de richesse et d'emploi, tout en continuant à faire contribuer les dispositifs relevant du secteur (ANSEJ et CNAC) dans cette dynamique et l'amélioration de l’employabilité des primo-demandeurs.

« Il s'agit, notamment de la préservation de ces équilibres financiers pour en garantir la pérennité avec les fondements de solidarité, l'amélioration de la qualité des prestations de services des organismes de sécurité sociale et de retraite avec les perspectives de mise en place des nouveaux dispositifs », a-t-il dit.



« Il n’a jamais été question de faire supporter la crise aux travailleurs »



Évoquant la loi 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite qui a été publiée au Journal Officiel prenant effet à compter du 1er janvier 2017, le ministre a affirmé que le pays traverse une conjoncture économique difficile et qu’il a besoin de l’implication de tous de ses enfants. M. El Ghazi a expliqué que l'Etat, pour sa part, fait tout pour alléger l'impact de la crise économique sur les citoyens, tout en préservant les acquis sociaux. « Il n'a jamais été question de faire supporter la crise aux travailleurs, la preuve, les acquis sociaux sont toujours maintenus, notamment la sécurité sociale pour la majorité des citoyens », a-t-il rassuré.

À ce titre,

Mohammed El Ghazi a insisté sur la nécessité de revenir à l'âge légal de la retraite à 60 ans, fixé en 1983, dans le cadre des mesures visant à restaurer les équilibres financiers de la CNR, et adapter notre système national de retraite aux évolutions socio-économiques et démographiques. « Nous devons donc ensemble nous mobiliser, conjuguer nos efforts et éviter toute situation difficile pour le système » a-t-il argué, spécifiant que l’autre volet d’une grande importance au niveau mondial concerne le domaine de la sécurité sociale qui fait l'objet aujourd'hui d'une attention particulière.

Le responsable a rappelé d’ailleurs que le Président de la République a décidé la création du Fonds National de Réserves de Retraite financé sur une quote-part de la fiscalité pétrolière qui garantira la pérennité pour les générations futures Il a souligné , que dans ce cadre, les efforts de l'État seront poursuivis, permettant au système national de sécurité sociale de sauvegarder ses équilibres financiers ainsi que les attentes des pouvoirs publics envers les partenaires sociaux que constituent les syndicats, en ce qui concerne leur contribution dans la lutte contre l'évasion sociale et la non déclaration des travailleurs, d'une part, et un développement de la protection sociale adaptée aux évolutions socio-économiques et démographiques enregistrées dans notre pays, d'autre part.

« Il s'agira d'un dialogue social portant sur la protection et la sauvegarde de l'un des plus importants piliers de la solidarité intra et inter-générationnelle, Le renforcement de la concertation devra intervenir dans le cadre de l'intérêt général et de la préservation d'un bien commun à tous les Algériens », a-t-il insisté. Se disant prêt à aborder et débattre toutes les questions sociales sensibles, M. El Ghazi, réaliste, affirme que, vu la conjoncture économique actuelle, "il est actuellement impossible de résoudre certains problèmes liés au secteur du travail et de la sécurité sociale", a-t-il affirmé.



Les syndicats satisfaits de l’entame d’un dialogue avec la tutelle



D’autre part, le ministre annoncera que le secrétaire général du ministère du Travail a été chargé de garder le contact avec les syndicats autonomes et la tutelle pour entretenir une dynamique du dialogue. « Nous avons enregistré toutes vos interventions et vos revendications et on va faire une synthèse ; une fois prête on l’adressera au gouvernement ». De leur côté, les représentants des syndicats ont salué l’initiative du ministre du Travail, favorable à l'ouverture du dialogue, exception faite du Conseil des lycées d'Algérie (CLA) qui déclare qu'il n'a jamais revendiqué le dialogue mais plutôt des négociations sur des points bien précis.

Ainsi, M. Achour Idir s'est dit «prêt à privilégier la voie du dialogue et de la concertation pour traiter tous les dossiers qui n'ont pas encore trouvé de solutions», et compte procéder par «ordre de priorité». L'Union nationale des professionnels de l'éducation et de la formation (Unpef) considère l'ouverture d'un dialogue «sincère» comme étant l'un de ses objectifs, à condition de ne pas «commencer par le point zéro». De son côté, le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (Satef), Boualem Amoura a affirmé que les syndicats se soucient tous de l’avenir du pays : « Nous ne cherchons ni l'affrontement, ni le pourrissement.

Nous voulons des solutions communes qui arrangent tout le monde », a-t-il indiqué, tout en ajoutant que l'intersyndicale continuera de défendre son « droit légitime » d'être associé aux négociations autour du projet de suppression de la retraite, sans condition d'âge.

Sarah A. Benali Cherif