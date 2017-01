Selon un rapport de l’OIT : 3,4 millions de chômeurs supplémentaires dans le monde en 2017

Le taux mondial du chômage devrait légèrement augmenter de 5,7 à 5,8%, en 2017, représentant une hausse de 3,4 millions de sans-emploi supplémentaires. Le nombre de chômeurs dans le monde devrait atteindre, ainsi, un peu plus de 201 millions en 2017 – avec une hausse supplémentaire attendue, pour 2018, représentant 2,7 millions de personnes. Intitulé « Emploi et questions sociales dans le monde », cette analyse aborde, cette année, les prévisions des niveaux globaux de chômage pour 2017 et 2018, ainsi que des projections pour les économies développées, émergentes et en développement.