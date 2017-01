Bilan général des activités douanières : Contraction des échanges extérieurs

La balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 17,84 milliards de dollars durant l'année 2016, contre un déficit de 13,71 milliards de dollars en 2015, soit une légère augmentation de 4,8%, par rapport à celui enregistré en 2015, selon le directeur des relations publiques et de l’information à la Direction générale des Douanes, Djamel Brika, qui explique que cette légère tendance s’explique simultanément par la baisse «plus importante» des exportations par rapport à celle des importations enregistrée au titre de l’exercice de 2016.

Ainsi, l’Algérie a importé moins en 2016. C’est en somme, ce que reflètent les statistiques présentées par M. Brika lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des bilans des douanes pour l’année 2016. D’après ces données, les échanges extérieurs de l’Algérie font apparaître une contraction de 16,69% des exportations en 2016, soit un volume de 28,88 milliards de dollars contre 34,66 milliards de dollars en 2015. Quant aux importations, elles ont également baissé mais à un moindre rythme pour se chiffrer à 46,72 milliards de dollars en 2016 contre 51,7 milliards de dollars en 2015, en baisse de 9,62%. Les exportations ont couvert les importations à hauteur de 62% en 2016 contre 67% en 2015. « Nous avons constaté une diminution dans la majorité des importations signalées par groupe de produits. Les biens alimentaires étaient en baisse de 11,72%, les biens destinés à l’outil de production en recul de 10, 25%, les biens équipements de 10,4% et enfin, les biens de consommation non-alimentaires de 4,62% ». Pour ce qui concerne les exportations des hydrocarbures, elles se sont réduites en passant à 27,1 milliards de dollars en 2016, contre 32,69 milliards de dollars en 2015 (-17,12%).

Les exportations hors hydrocarbures ont également baissé à 2,063 milliards de dollars en 2016 contre 2,582 milliards de dollars en 2015 (-20,1%). Les importations des produits alimentaires ont reculé à 8,22 milliards de dollars en 2016 (contre 9,31 milliards de dollars en 2015), alors que les importations des biens de consommation non alimentaires ont baissé à 8,27 milliards de dollars (contre 8,67 milliards de dollars en 2015). Pour les importations des biens destinés à l’outil de production, elles ont diminué à 14,33 milliards de dollars en 2016 (contre 15,97 milliards de dollars en 2015) alors que celles des biens d'équipement ont baissé à 15,89 milliards de dollars (contre 17,74 milliards de dollars).

S’agissant des principaux partenaires commerciaux de l’Algérie, l’Italie est le principal client durant l’année 2016 avec une part de 16, 55% des ventes algériennes à l’étranger suivie par l’Espagne (12,33%) et les USA (11,17%). Par ailleurs, la Chine représente le principal fournisseur commercial durant 2016. Elle a expédié 17,97% des importations globale de l’Algérie suivie par la France (10,15%) et l’Italie (9,93%).



Légère baisse des recouvrements douaniers



La part des recettes perçues par la douane par rapport au total des recettes ordinaires du budget de l'Etat a été de 39,6% en 2016 contre 41,6% en 2015, souligne le directeur des relations publiques et de l'information de la DGD, Djamel Brika.

L’évolution de l’ensemble des recouvrements effectués par l’administration des douanes réalisés au cours de l’année 2016 par rapport à l’année 2015 révèle une légère baisse de l’ordre de 0,98% en passant de 1000,66 milliards DA en 2015, à 990,82 milliards DA en 2016, explique le même responsable.

Cette légère baisse des recettes douanières s'explique notamment par la diminution de la valeur des importations calculée en dinars (qui constitue l'assiette fiscale) passée à 5.115,13 milliards de dinars (mds DA) en 2016 contre 5.193,46 mds DA en 2015 (-1,5%).

D'ailleurs, la valeur des importations des produits du groupe « énergie et lubrifiants » a baissé de 40,74% en 2016 par rapport à 2015, dont essentiellement les carburants qui constituent un gisement fiscal important à l'importation tels le gasoil et l'essence super qui sont soumis à 30% des droits de douanes.

Il a également fait savoir, que les recettes budgétaires et les recettes affectées aux comptes d'affectation spéciaux ont enregistré des baisses de l'ordre de, respectivement, 1,05% et 7,38% alors que les recettes affectées à la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales ont enregistré une hausse de l'ordre de 0,07%. Les recouvrements douaniers ont quant a eux enregistré une augmentation de 0,81% (497,41 milliards DA) au cours du 2e semestre 2016, par rapport au premier semestre de la même année (493,41 milliards DA). En 2015, les recouvrements de l'administration douanière avaient été de 1.000,66 mds DA contre 908,47 mds DA en 2014, en hausse de 10,15% induite essentiellement par la dépréciation du dinar.

L’évolution des recouvrements budgétaires réalisés au cours de l’année 2016 par rapport à l’année 2015, représentent 91% du total des recouvrements effectués par l’administration des douanes. En effet, une baisse de l’ordre de 1,05% est enregistrée en passant de 910,28 milliards DA durant l’année 2015 à 900,69 milliards DA au cours de l’année 2016. La baisse a touché la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) (-0,03%) mais surtout les droits de douanes avec une diminution de 6,76%. Cette dernière, s’explique essentiellement par la diminution des importations des produits du groupe d’utilisation « énergie et lubrifiants » (une forte baisse de 40,74 % est enregistrée en 2016 par rapport à l’année 2015), notamment les carburants (le gasoil et l’essence super principalement soumis à 30% de droits de douanes).



Plus de 55 milliards DA de pénalités pour infractions de change et douanières



Le même bilan révèle qu’il a été enregistré, plus de 55,5 milliards de DA de pénalités liées à 1.090 infractions de change et douanières durant l'année 2016. Ainsi, 362 infractions de change ont été constatées par l'institution douanière en 2016, qui ont donné lieu à des pénalités de 41,28 mds DA. Ces infractions sont principalement liées à la fraude commerciale, au détournement des avantages fiscaux, au non-respect des engagements souscrits dans le cadre des régimes douaniers économiques et au dédouanement à l'aide de faux documents, explique M. Brika, ajoutant, que les 725 infractions douanières ont donné lieu à des pénalités s'élevant à plus de 14,24 mds DA. Sachant qu’en 2015, le montant des amendes liées aux infractions de change et douanières s'étaient établies à 78,07 mds DA pour 1.227 infractions.

Par ailleurs, 227.625 articles contrefaits ont été bloqués en 2016 dont essentiellement des articles de sport (70%), des produits de quincaillerie (7,6%), des produits électriques (7%) et des produits d'hygiènes et lunettes (5,3%). Ces produits proviennent principalement de Chine (64,49%), de Hong Kong (13,05%), d'Italie (5,24%), de Malte (4,7%) et des Emirats arabes unis (4,5%).

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les stupéfiants, les services des douanes ont saisi sur les dix (10) premiers mois de l'année 2016 un volume de près de 207.942 litres de carburants d'une valeur de plus de 4 millions de DA, assortis d'une amende de plus de 300,62 millions de DA.

Pour ce qui est de la lutte contre les stupéfiants, les douanes ont saisi une quantité de plus de 6,378 tonnes de kif traité, de 2.396 grammes de cocaïne, de 44.485 comprimés psychotropes et de 7 flacons psychoses, en plus de la saisie de 8 tonnes réalisée au début du mois de janvier 2017.

Kafia Ait Allouache



Plus de 700 milliards DA de manque à gagner

L'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) a amorcé un manque à gagner de plus de 700 milliards de dinars aux recettes douanières algériennes depuis sa mise en œuvre en 2005 jusqu'à fin 2015, ainsi, rien qu'en 2016, ce manque à gagner en termes de recettes douanières s'est élevé à 120 milliards DA, à 140 milliards DA en 2015 et 143,5 milliards de dinars en 2014.

Selon les chiffres avancés par le sous-directeur à la Direction des recettes et des recouvrements des douanes, Toufik Saci, qui intervenait lors de la conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des douanes pour l'année 2016, en dépit de ce manque à gagner dans le cadre de cet Accord d'association, les recouvrements globaux de l'administration des douanes ont avoisiné les 1.000 milliards de DA en 2016, soit 40% de l'ensemble de la fiscalité ordinaire de l'Etat. Dans d'autres pays, la mission fiscale de la douane est en déclin en faveur des missions économique et sécuritaire (de cette institution). En Algérie, beaucoup d'efforts sont consentis pour consolider le rôle fiscal des douanes afin de maintenir les recettes des recouvrements à ce niveau (de 1.000 milliards de DA) », a-t-il ajouté. D’ailleurs, suivant les statistiques des douanes, ce manque à gagner a été de 7,7 milliards de dinars en 2005, de 31 milliards de DA en 2006, de 38,8 milliards de dinars en 2007, de 75 milliards de dinars en 2008, de 85,3 milliards de dinars en 2009.

Il a amorcé une baisse en 2010 à 76,6 milliards de dinars, avant de repartir à la hausse en 2011 avec des pertes estimées à 104 milliards de dinars, de 110,1 milliards de dinars en 2012 et de 130,1 milliards de dinars en 2013.

M. Saci, a fait savoir, dans le détail, que les produits industriels, importé dans le cadre de cet accord d’association avec l’UE, devraient subir progressivement un dégrèvement tarifaire allant vers zéro à l’horizon 2020. Les produits agroalimentaires, par contre, seront concernés par de simples réductions selon le type de produit, a-t-il précisé.

Il a rappelé, que les exonérations et réductions douanières prévus dans l'Accord d'association avec l'UE s'ajoutent à plusieurs autres exonérations ou réductions de taxes introduites dans le cadre de la promotion des investissements et de l'emploi (ANDI, ANSEJ...).

