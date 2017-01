M. Messahel reçoit l’envoyée spéciale du président nigérian : Les défis de la paix et de la sécurité

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des État arabes, Abdelkader Messahel, a reçu Amina Jane Mohammad, ministre nigériane de l’Environnement, envoyée spéciale du président nigérian, Muhammadu Buhari. Mme Jane Mohammad est porteuse d’un message du président nigérian au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. «Nous avons évoqué le renforcement des relations bilatérales et du partenariat entre les deux pays, ainsi que notre coordination au niveau africain, notamment en ce qui concerne les prochaines élections au Conseil de paix et de la sécurité, de même que les questions d’intérêt commun», a indiqué M. Messahel dans une déclaration à la presse. Les discussions ont également porté sur «le renforcement de l’unité africaine dans le but de relever les défis de la paix, de la sécurité et de développement en Afrique», a ajouté M. Messahel. De son côté, la ministre nigériane a indiqué avoir abordé plusieurs points avec M. Messahel, notamment «le renforcement des relations bilatérales et du partenariat entre les deux pays».