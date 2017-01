Règlement de la Crise en Libye : Le rôle actif de l’Algérie

Les membres de la délégation parlementaire libyenne ont salué à Alger «le rôle actif et permanent» de l'Algérie en faveur d'une solution politique à la crise libyenne, dans le cadre de l'accord du 17 décembre 2015, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. Le président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, El-Hachemi Djiar, a reçu, hier, la délégation parlementaire libyenne qui effectue une visite en Algérie, a précisé le même communiqué. «Cette rencontre a été l'occasion pour M. Djiar de réaffirmer la position de l'Algérie vis-à-vis de la crise libyenne et rappeler les efforts qu'elle (Algérie) ne cesse de fournir pour mettre fin à la crise en Libye, sans pour autant s'ingérer dans les affaires internes de ce pays frère et voisin», a ajouté la même source. Cette rencontre «intervient suite aux visites et rencontres effectuées par plusieurs parlementaires libyens, dont le président du parlement libyen, Salah Akila», selon le communiqué.